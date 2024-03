Tourisme: Marrakech, destination préférée des Français pour les vacances de Pâques

Le printemps s’annonce sous le soleil marocain pour une majorité de touristes français selon le site comparateur d’offres de voyages Liligo. Selon un classement réalisé par le site, la ville de Marrakech arrive en tête des tendances. L’étude menée par Liligo et OpinionWay, confirme que la ville ocre, déjà plébiscitée en 2023, conserve son statut de destination phare de 2024. Elle est suivie dans le classement par Lisbonne (Portugal) et Rome (Italie).

Classement des destinations préférées des Français pour les vacances de Pâques (Source: Liligo/OpinionWay)

Classement Ville Prix moyen billet A/R 1 Marrakech 318 euros 2 Lisbonne 194 euros 3 Rome 196 euros 4 Istanbul 282 euros 5 New York 531 euros 6 Porto 177 euros 7 Pointe-à-Pitre 733 euros 8 Barcelone 147 euros 9 Dubaï 560 euros 10 Bangkok 783 euros

Concernant les tendances des vacances estivales de 2024 pour les touristes français, elles se profilent avec une préférence pour des voyages en France en juillet et août, option sûre et économique, suivis de près par des voyages en Espagne et au Maroc, les deux destinations les plus prisées des Français.