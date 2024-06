Mexique: Claudia Sheinbaum devient la première femme présidente de l’Histoire du pays

«Je ne vais pas vous décevoir»: la candidate de la gauche au pouvoir, Claudia Sheinbaum, est entrée dans l’histoire dimanche, en étant élue haut la main première présidente dans l’histoire du Mexique. L’ex-maire de Mexico a remporté une victoire écrasante, avec 58 à 60% des voix, d’après les premiers résultats partiels de l’Institut national électoral (INE), chargé de l’organisation du scrutin.

Portée par la popularité du président sortant, Claudia Sheinbaum devance largement sa rivale de l’opposition, l’ex-sénatrice de centre droit Xochitl Galvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix, d’après ces premiers résultats. Le centriste Jorge Alvarez récolte entre 9,9% et 10,8% des voix.

Claudia Sheinbaum was elected Mexico's first woman president by a landslide, preliminary official results show, making history in a country plagued by violence

«Nous allons continuer à construire un véritable Etat-providence», a déclaré Mme Sheinbaum dans sa première déclaration de présidente élue devant ses partisans. Scientifique de 61 ans, l’ex-maire de Mexico prendra le 1er octobre le relais de son mentor en politique, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, pour un mandat de six ans.

Elle deviendra la première femme présidente dans l’histoire d’un pays qui a enregistré en 2023 une moyenne de dix assassinats de femmes par jour, d’après les chiffres de l’ONU. Au total, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont fait l’expérience de la violence au moins une fois dans leur vie, de même source.

Plus de 30.000 homicides par an

Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Claudia Sheinbaum devra relever le défi de la narco-violence. Le Mexique enregistre depuis plusieurs années une moyenne de plus de 30.000 homicides par an, environ 80 par jour, dont les trois quarts sont liés à des affrontements entre groupes criminels pour le contrôle des marchés de la drogue.

Claudia Sheinbaum Pardo se mostró emocionada por ser la primera mujer presidenta de México, dijo que no llegó sola, "llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, madres, hijas y nietas".



— El Gráfico (@elgmx) June 3, 2024

La violence est devenue exponentielle à partir de décembre 2006, à la prise de fonction de l’ex-président Felipe Calderón (2006-2012) qui a lancé une offensive contre les cartels avec la participation des militaires. Depuis, le Mexique a enregistré quelque 450.000 homicides et 100.000 disparitions.

«Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité», a déclaré la présidente élue, qui a promis de s’attaquer aux causes de la violence, de renforcer la Garde nationale, et d’aller vers une politique du «zéro impunité» face à la violence.

Confortable majorité en vue

Pour sa victoire, Mme Sheinbaum a pu également s’appuyer sur l’ancrage du parti au pouvoir Morena, qui a conquis en dix ans d’existence avec ses alliés la présidence, la majorité parlementaire, ainsi qu’une vingtaine des 32 Etats.

Gracias hoy al pueblo de México, este es su triunfo, este 2 de junio nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México!

Mme Sheinbaum a indiqué que son parti et ses alliés conservaient la «majorité qualifiée» au Congrès et sans doute au Sénat. Les électeurs étaient également appelés à renouveler le s deux chambres du Parlement mexicain, à choisir les gouverneurs dans neuf des 32 Etats et à désigner des députés locaux et maires.

La journée a été marquée en certains endroits par de nombreux actes de violence. Deux personnes ont été tuées dans deux attaques contre des bureaux de vote dimanche dans l’Etat de Puebla (centre), où un candidat aux élections locales avait déjà été tué vendredi. Un autre candidat à un mandat mineur a été tué dans la nuit quelques heures avant l’ouverture des bureaux de vote, dans l’Ouest, d’après le parquet. Au moins 25 candidats ont été assassinés pendant la campagne, d’après le comptage de l’AFP arrêté samedi.