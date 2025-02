Sahara: les travaux d’aménagement de l’axe routier Es-Semara-Mauritanie touchent à leur fin

Les travaux de l’axe routier reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne, via Amgala et Tifariti, arrivent à leur terme. Ce projet d’envergure s’étend sur 93 kilomètres et représente un investissement de 49,72 millions de dirhams. Destiné à améliorer la connectivité et la sécurité des usagers, il devrait aussi faciliter les échanges entre le Maroc et la Mauritanie.

Le taux d’avancement global des travaux de l’axe routier entre Es-Semara et la frontière mauritanienne (Bir Moghrein, au nord de la Mauritanie) dépasse aujourd’hui 95%, selon Samih Zemmari, directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Es-Semara.

Ce projet comprend la Route nationale 17 et la Route nationale 17 bis et se compose de quatre sections routières. «La dernière section, en cours d’achèvement, couvre 53 kilomètres et a nécessité un budget de 28,23 millions de dirhams», précise Zemmari. Le taux d’avancement de cette portion est actuellement supérieur à 88%.

Les travaux sur l'axe Es-Smara-Mauritanie ont atteint les 95% d'avancement. (H.Yara/Le360)

Les trois premières sections, totalisant 40 kilomètres, ont été achevées dans les délais impartis entre 2017 et 2023. «Ces tronçons ont été réalisés progressivement, avec un investissement respectif de 7 millions de dirhams en 2017, 9,54 millions en 2022 et 4,92 millions en 2023», ajoute-t-il.

Désormais, les travaux restants concernent la signalisation horizontale et verticale. «Une fois ces derniers aménagements finalisés, cette route réduira considérablement le temps de transport et améliorera la sécurité et le confort des usagers», souligne le directeur régional.

Au-delà de son impact local, ce nouvel axe routier constitue un levier stratégique pour la coopération régionale. «Il permettra de renforcer la liaison entre le Maroc et la Mauritanie, en vue de l’ouverture d’un deuxième poste frontalier», indique Zemmari. «Cette infrastructure répond aux attentes des usagers et favorisera le commerce et la mobilité dans le cadre du développement économique et de la coopération Sud-Sud», conclut-il.