Economie

Quand l’investissement public ne suffit plus à créer des emplois

Les établissements publics marocains ont maintenu la même dynamique en termes d’investissement et d’engagement par rapport à 2019. 

Entre 2000 et 2024, le Maroc a généré en moyenne 215.000 emplois de moins par an que nécessaire.. Josh Appel - Unsplash

Revue de presseMalgré des avancées économiques majeures, le Maroc peine à transformer sa croissance en emplois durables. Pour l’économiste Abdelghani Youmni, le modèle actuel, fondé sur l’investissement public, a atteint ses limites. Informalité, accès au financement et inadéquation formation-emploi freinent toujours l’émergence d’un secteur privé capable de prendre le relais. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 19/05/2026 à 18h50

Abdelghani Youmni, économiste spécialiste des politiques publiques, dresse un constat sans appel: «le Maroc fait face à un décalage structurel entre croissance et emploi. Malgré les progrès réalisés en infrastructures et industrialisation, le modèle tiré par l’investissement public montre aujourd’hui ses limites». Dans un entretien accordée au magazine hebdomadaire Challenge, il explique qu’entre 2000 et 2024, le pays a généré «en moyenne 215.000 emplois de moins par an que nécessaire pour stabiliser le taux d’emploi», un déficit qui s’est creusé après 2020, atteignant «370 000 emplois manquants par an sur la période 2020-2024».

Ce paradoxe s’explique par quatre verrous structurels: «l’informalité, l’accès au financement, le poids des entreprises publiques et l’accès au foncier», énumère Youmni. L’informalité, qui touche «69,4 % de l’emploi en 2024», limite la productivité et l’accès au crédit. «Les PME, pourtant centrales pour l’emploi, captent seulement 41 % des financements bancaires, contre 59 % pour les grandes entreprises», précise-t-il.

Pour relancer l’emploi, la Banque mondiale identifie quatre filières prioritaires, indique Challenge: le solaire décentralisé, le textile bas carbone, la valorisation de l’argan et l’aquaculture. «Leur potentiel cumulé est de 166.000 emplois et 7,4 milliards de dollars à moyen terme», indique Youmni. Parmi elles, «le solaire est le levier le plus structurant, avec un potentiel de 2,9 milliards de dollars et 43.500 emploi », grâce à ses retombées énergétiques, technologiques et sociales. Le tourisme, déjà un moteur économique, offre également des perspectives. «Le Maroc est passé de 10 millions de touristes en 2016 à plus de 19 millions en 2024, avec des recettes passant de 60 à 130 milliards de dirhams», souligne Youmni, selon lequel «couplé à l’artisanat, ce secteur pourrait créer des milliers d’emplois et positionner le pays comme un hub méditerranéen», puisque «le défi n’est plus de produire plus, mais de produire mieux et de manière plus inclusive», a-t-il résumé. En effet, de son avis, «la fenêtre démographique se referme, et le Maroc doit accélérer les réformes structurelles pour dépasser une logique de rente et enclencher une croissance tirée par l’innovation et l’emploi privé».

Par La Rédaction
Le 19/05/2026 à 18h50
#Emplois#Investissements#Investissements publics#Création d'emplois

LEs contenus liés

Economie

L’investissement privé, clé d’un nouveau modèle de développement

Economie

Marché du travail: le principal frein caché à l’investissement privé au Maroc

Economie

L’écart entre performances économiques et faible emploi au Maroc expliqué par un prestigieux think tank américain

Economie

Marché du travail: 22,5% de la main-d’œuvre sous-utilisée

Articles les plus lus

1
Voici à quoi ressemble le nouveau siège de la DGSN
2
Mondial 2026: RAM dévoile son dispositif pour le transport des supporters des Lions de l’Atlas
3
Duke Buchan, ambassadeur américain au Maroc, fustige le Polisario
4
​Entre 2.500 et 8.000 dirhams: flambée des prix des ovins dans une ferme de la périphérie de Tanger
5
Aéronautique. Trois fois plus de demandes qu’en temps normal: Midparc change d’échelle
6
Une cérémonie grandiose: le 70ème anniversaire de la DGSN comme si vous y étiez
7
Le Maroc et le Liberia signent un mémorandum d’entente pour consolider leur coopération sécuritaire
8
L’ascension du Maroc comme puissance afro-méditerranéenne décryptée par le prestigieux Stimson Center
Revues de presse

Voir plus