Une cérémonie grandiose: le 70ème anniversaire de la DGSN comme si vous y étiez

Lors du lancement de la 7ème édition des journées portes ouvertes de la DGSN, le 17 mai 2026 à Rabat.

Une cérémonie de haute tenue s’est déroulée dimanche soir à Rabat, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), coïncidant cette année avec le lancement officiel de la septième édition des Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale.

L’événement a été marqué par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, Fouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du Budget, ainsi que Ahmed Taoufik, ministre des Habous et des Affaires islamiques. On notera également la présence du général Mohammed Haramou, commandant de la Gendarmerie royale, du général de corps d’armée Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone sud, ainsi que de Yassine El Mansouri, directeur général de la Direction générale des études et de la documentation (DGED).

Ont également pris part à cette cérémonie le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohammed Ben Ali Koman, ainsi que le nouveau président d’Interpol, le Français Lucas Philippe, élu lors de la 93ème Assemblée générale tenue récemment à Marrakech.

La cérémonie a par ailleurs connu la participation de nombreuses délégations représentant des institutions policières de plusieurs pays, témoignant du rayonnement international de la coopération sécuritaire du Maroc et de l’intérêt porté à l’expérience marocaine en matière de gouvernance policière.

Célébration du 70e anniversaire de la DGSN

Dans son intervention, le patron d’Interpol a mis en avant une vision du rayonnement policier fondée d’abord sur la fierté interne des agents, puis sur la confiance des citoyens, deux piliers qu’il considère aujourd’hui particulièrement perceptibles au Maroc.«Le rayonnement d’une institution policière se mesure à plusieurs niveaux. Il commence à l’intérieur, dans la fierté de ceux qui la servent, et se propage vers les citoyens, dans la confiance qu’elle inspire», a-t-il déclaré.

Faisant référence au nouveau siège de la DGSN à Rabat, il a ajouté: «Cette nouvelle maison, votre maison, constitue une véritable marque de confiance envers la mission et le professionnalisme de vos effectifs, de notre famille policière.»

Lucas Philippe n’a pas manqué de saluer les avancées réalisées sous la direction d’Abdellatif Hammouchi, soulignant une évolution majeure dans la philosophie de l’action sécuritaire. «Une institution, dit-il, qui valorise ses policiers forme des policiers qui valorisent les citoyens. Il me semble que c’est l’une des évolutions majeures impulsées ces dernières années par M. le Directeur général de la Sûreté nationale et ses équipes, sous l’autorité de Sa Majesté le Roi.»

Il a également insisté sur la transformation profonde de la relation entre la police et les citoyens. «Au-delà du renforcement des capacités opérationnelles et technologiques, la DGSN œuvre à améliorer l’accueil, à renforcer la réactivité, à assurer la continuité du service et à ancrer une culture de la performance et de l’impact.»

Le président d’Interpol a par ailleurs indiqué partager avec la DGSN la conviction que ce rayonnement passe aussi par les conditions concrètes d’exercice du métier de policier. Établissant un parallèle avec le projet d’extension du siège d’Interpol à Lyon, il s’est dit impressionné par le nouveau complexe de la DGSN à Rabat, n’excluant pas que l’organisation internationale fasse appel à l’expertise marocaine pour s’en inspirer dans le cadre de son futur siège.

Lors de l’allocution du président d’Interpol, Lucas Philippe.

Lors de cette soirée, une capsule vidéo immersive a été projetée, offrant au public un aperçu du nouveau siège de la Direction générale de la Sûreté nationale, dont l’inauguration a eu lieu ce dimanche 17 mai à Rabat. À travers des images soignées et une narration inspirante, cette vidéo a mis en lumière un édifice à l’architecture moderne, conçu selon une vision prospective alliant performance sécuritaire et valorisation du patrimoine marocain.

Le film a notamment insisté sur la dimension fonctionnelle et intégrée de ce complexe, pensé pour améliorer la qualité des services de sécurité tout en garantissant les plus hauts standards de protection au profit des citoyens et des visiteurs du Royaume. La capsule a également souligné la portée symbolique du projet, notamment à travers la présence d’un espace cultuel au cœur du site, traduisant l’attachement aux constantes spirituelles du Royaume et la recherche d’un équilibre entre missions professionnelles et valeurs religieuses.

Présenté comme un pont entre passé et avenir, ce nouveau siège incarne une transition historique entre l’ancien bâtiment, datant de 1926, et un complexe de nouvelle génération appelé à accompagner les défis sécuritaires du Maroc de demain.

Lire aussi : La wilaya de police du grand Rabat célèbre le 70ème anniversaire de la création de la DGSN

Autre temps fort de la cérémonie, une démonstration des forces spéciales, mettant en scène une simulation d’attaque contre un convoi visant à libérer une personne interpellée. Grâce à la vigilance des éléments de sécurité et à leur intervention rapide, cette tentative criminelle a été neutralisée.

Cet exercice s’est distingué par l’utilisation de moyens et de techniques avancés, notamment des armes à feu variées, des grenades assourdissantes, des équipements de vision nocturne ainsi que des drones de surveillance. Les grenades sonores utilisées ont produit des effets à la fois puissants et spectaculaires, renforçant le réalisme de la simulation.

Mais le moment le plus marquant de la soirée, empreint d’émotion et de solennité, restera l’hommage rendu aux anciens directeurs généraux de la DGSN. Dans un geste fort de reconnaissance et de fidélité institutionnelle, Abdellatif Hammouchi a tenu à honorer ses prédécesseurs, les décorant avant de les saluer chaleureusement.

Cet hommage a concerné Mohamed Drief, Bouchaïb Rmail, Cherki Drais, Ahmed El Midaoui et Hafid Benhachem, salués pour leur contribution à l’édification et à l’évolution de l’institution sécuritaire marocaine.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, rendant hommage aux anciens directeurs de la DGSN, le 17 mai 2026 à Rabat.

La cérémonie s’est achevée par un spectaculaire show pyrotechnique, illuminant le ciel de Rabat et offrant un final grandiose aux invités de la DGSN. Les jeux de lumière et les explosions de couleurs ont émerveillé l’assistance, tandis que l’écho de ce spectacle s’est fait ressentir bien au-delà du site, dans plusieurs quartiers de la capitale, prolongeant l’atmosphère de fête et de célébration.