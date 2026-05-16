La wilaya de police du grand Rabat célèbre le 70ème anniversaire de la création de la DGSN

Lors de la célébration à Rabat du 70ème anniversaire de la création de la DGSN. (Y.Mannan/Le360)

Les festivités ont débuté par une levée des couleurs nationales à la caserne régionale de Yacoub El Mansour. S’en est suivie une présentation des différents corps de police, équipés de matériels parmi les plus modernes.

Dans une déclaration à la presse, Hassan Ziat, divisionnaire et chef du service administratif préfectoral, a rappelé que la wilaya, à l’instar de toutes les autres du territoire, célèbre chaque 16 mai l’anniversaire de la création de la DGSN, «une institution pilier de la stabilité et de la sécurité de notre pays».

L’occasion, selon lui, «d’évoquer les sacrifices consentis par les fonctionnaires de police, qui font preuve au quotidien d’un sens élevé de professionnalisme et d’intégrité» et de «renouveler leur attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, aux valeurs et idéaux sacrés du Royaume».

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Depuis sa création, «la Direction générale de la sûreté nationale a honoré pleinement et efficacement son engagement au profit de la protection des citoyens et de leurs biens, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie».

En 1956, feu le roi Mohammed V avait créé les divers corps de la DGSN lesquels, depuis lors, veillent avec abnégation et conviction profonde à la sécurité et la quiétude des personnes et des biens.