Rabat: la Sûreté nationale célèbre le 69ème anniversaire de sa création

En 1956, feu le roi Mohammed V avait créé les divers corps de la DGSN lesquels, depuis lors, veillent avec abnégation et conviction profonde à la sécurité et la quiétude des personnes et des biens.

Chaque année, la DGSN célèbre cette mémorable date de sa création. À Rabat, la cérémonie a eu lieu sous la présidence du wali de police, Mustapha Moufid, accompagné de son adjoint, Farid Soulali et de Mohamed Jelmad, chef du district de Hay Riad. Le wali de la région territoriale, Mohamed Yacoubi a assisté à cet événement.

Mustapha Moufid a indiqué que la DGSN a décidé d’élever sa représentation à l’aéroport international de Rabat/Salé à un plus haut niveau, vu que ce poste frontalier est prévu d’accueillir, dans les années prochaines, un total de quatre millions de voyageurs par an au lieu d’un peu plus d’un million actuellement.

De son côté, Farid Soulali, adjoint du wali de police, a félicité la DGSN, indiquant qu’un «développement palpable a été réalisé». «Nous commémorons cet événement précieux, avec un sentiment de fierté et de reconnaissance pour les réalisations accomplies par la famille de la Sûreté dans tous les domaines», en vue d’assurer «la sécurité et la quiétude des citoyens», a déclaré Farid Soulali.

Pour sa part, Mohamed Jelmad, chef du district de Hay Riad, a souligné que le 69ème anniversaire est une occasion pour exprimer «notre irréfragable attachement au glorieux trône alaouite ainsi que notre inébranlable fidélité et indéfectible loyauté à sa Majesté le Roi».

Il s’agit aussi d’exprimer de façon solennelle «l’adhésion de l’ensemble du personnel de la Sûreté nationale à la stratégie sécuritaire adoptée par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire».