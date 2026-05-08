Hammouchi en visite de travail en Turquie à la tête d’une importante délégation sécuritaire

Abdellatif Hammouchi et le vice-président du Système national stratégique des industries de défense turques (SSB), Hüseyin Avşar.

Cette visite intervient à l’invitation officielle du Directeur général de la Police nationale turque, Mahmut Demirtaş, en vue de prendre part aux travaux de la 5e édition du Salon international de défense et d’aéronautique (SAHA 2026) qui se tient actuellement à Istanbul, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

A cette occasion, Hammouchi a eu des entretiens avec le président de l’Organisation nationale turque du renseignement, Ibrahim Kalin, ainsi qu’avec le vice-président du Système national stratégique des industries de défense turques (SSB), Hüseyin Avşar.

Abdellatif Hammouchi et le président de l’Organisation nationale turque du renseignement, Ibrahim Kalin.

Cette visite offre l’occasion d’échanger avec les responsables sécuritaires turcs sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire bilatérale, d’examiner les questions et dossiers d’intérêt commun ainsi que de s’informer des dernières innovations technologiques et industrielles liées aux équipements et matériels de sécurité.

Elle vise à consolider la coopération sécuritaire avec les autorités turques compétentes, à renforcer la collaboration dans le domaine de l’assistance technique mutuelle et à développer le partenariat sécuritaire entre les deux pays, en phase avec le caractère stratégique des relations maroco-turques, conclut le communiqué.