Abdellatif Hammouchi reçoit le ministre délégué chargé de la Coordination des services spéciaux de Pologne

Tomasz Siemoniak (gauche), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Coordination des services de sécurité et des services spéciaux de l’État polonais, et Abdellatif Hammouchi directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire du Royaume du Maroc.

Cette rencontre s’inscrit, selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, «dans le cadre de la visite de travail effectuée par le responsable gouvernemental des services de sécurité polonais au Maroc, à la tête d’une délégation officielle de haut niveau, accompagnée de l’ambassadeur de Pologne accrédité au Maroc, en vue de consolider et de renforcer les domaines du partenariat sécuritaire avec le Royaume du Maroc».

Elle a donné lieu à des entretiens couvrant plusieurs axes prioritaires. Il s’agit notamment du renforcement de la coordination et de l’échange de renseignements sur les questions liées à l’immigration irrégulière, de la sécurisation des points de passage frontaliers, ainsi que du renforcement de la coopération opérationnelle et de l’assistance technique mutuelle dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, avec un volet consacré à la police scientifique et technique.

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Les discussions ont également porté sur les menaces terroristes pesant sur la sécurité mondiale et africaine, avec un focus particulier sur les foyers de tension dans la région du Sahel, du Sahara et de la Corne de l’Afrique, où opèrent des organisations extrémistes aux ramifications transnationales.

Les services de sécurité polonais misent sur la coopération bilatérale avec le pôle DGSN-DGST, «dans le cadre d’un partenariat solide reposant sur des bases robustes de coopération commune, considérant le Maroc comme un partenaire fiable et incontournable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée», souligne le communiqué.

En vue de consolider cette coopération, le patron du pôle DGSN-DGST et le responsable gouvernemental polonais se sont accordés sur l’organisation d’une prochaine visite au Maroc du responsable du service de sécurité intérieure, «afin d’établir un cadre institutionnel pour structurer le partenariat sécuritaire avec le Royaume du Maroc».

Cette rencontre bilatérale traduit la volonté des deux parties de renforcer leur coopération commune dans le domaine sécuritaire, et ouvre la voie à des perspectives prometteuses pour élever cette coopération à un niveau supérieur, au bénéfice de la sécurité des deux pays, conclut le communiqué.