Une cérémonie présidée par Hammouchi: 139 cadres et fonctionnaires de la DGST décorés de wissams royaux

Le directeur du pôle DGSN-DGST lors de la remise de wissams royaux aux cadres et fonctionnaires de la DGST, mardi 3 février 2026.

Abdellatif Hammouchi, directeur du pôle DGSN-DGST lors de la remise de wissams royaux aux cadres et fonctionnaires de la DGST, mardi 3 février 2026.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (pôle DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a présidé mardi une cérémonie de remise des wissams royaux à 139 cadres et fonctionnaires de la DGST en reconnaissance de leurs services remarquables pour la sécurité du pays et la protection des citoyens.

Le 03/02/2026 à 15h45

Le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a présidé ce mardi une cérémonie de remise de wissams royaux que le roi Mohammed VI a bien voulu attribuer aux cadres et aux employés de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Un communiqué de la DGST a indiqué que le nombre de fonctionnaires honorés par ces wissams royaux s’élève à 139 bénéficiaires de différents grades et rangs, en reconnaissance de leurs services éminents rendus à la sécurité du pays et à la protection de la sécurité des citoyens.

À cette occasion, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a souligné que cette haute distinction royale constitue une reconnaissance des sacrifices importants ayant marqué le parcours professionnel des employés honorés, ainsi qu’une appréciation de leur fidélité inébranlable aux valeurs de la nation et à ses intérêts suprêmes.

Abdellatif Hammouchi a également félicité les fonctionnaires décorés pour cet honneur royal suprême, qu’il a considéré comme une source de fierté personnelle et de prestige professionnel, les exhortant à continuer de se consacrer pleinement à leur mission noble, consistant à protéger le territoire national contre tous les dangers et menaces pesant sur la sécurité des personnes et des biens.

La cérémonie de décoration et de remise des wissams royaux s’est tenue à la Direction générale de la surveillance du territoire, sous la supervision d’Abdellatif Hammouchi et en présence de divers responsables sécuritaires centraux et régionaux.

