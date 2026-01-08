Coopération sécuritaire: Hammouchi accueille la rencontre annuelle des patrons de police du Maroc, d’Espagne et d’Allemagne

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu aujourd’hui, jeudi à Rabat, une rencontre de travail tripartite avec Francisco Pardo Piqueras, directeur général de la Police nationale espagnole, et Dieter Roman, directeur général de la Police fédérale allemande.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, cette rencontre tripartite s’inscrit dans le cadre de la visite effectuée par les responsables espagnol et allemand au Maroc, du 7 au 9 janvier en cours, dans le but de consolider le cycle des rencontres régulières entre les responsables sécuritaires des trois pays, initié lors de la première réunion tenue précédemment à Madrid en janvier 2025.

Le communiqué ajoute que le programme de travail des responsables sécuritaires des trois pays a inclus la poursuite des consultations tripartites concernant l’évaluation des niveaux de coordination et de coopération sur les questions de sécurité et de renseignement d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité, ainsi que la coordination sur les questions de sécurité dans le domaine sportif.

Cette rencontre tripartite, qui s’est tenue en présence des hauts responsables sécuritaires marocains, espagnols et allemands, a permis de passer en revue l’évolution de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et du Sahara et ses répercussions sur l’espace euro-méditerranéen. Les participants ont souligné l’importance de poursuivre un haut niveau de coordination et d’échange de données opérationnelles et techniques afin d’assurer la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

La rencontre a également constitué une opportunité pour unifier les visions sur les mécanismes visant à étendre la coopération sécuritaire à des horizons et des niveaux plus avancés, ainsi que pour étudier les possibilités d’intégration sur le terrain en préparation de l’organisation de grandes manifestations sportives, telles que la Coupe du Monde 2030.

Le programme de cette visite officielle a également inclus la présentation aux délégations allemande et espagnole des protocoles de sécurité mis en place pour assurer les compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025. Les délégations ont visité le complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, où elles ont reçu des explications sur les équipements de cette installation sportive de référence, ainsi qu’une présentation des dispositifs de sécurité adoptés par les services de police lors des matchs, notamment sur l’intégration des technologies numériques dans le système de sécurité et les plans de déploiement des forces publiques pour accompagner les supporters.

Le communiqué a indiqué que la Direction générale de la Sûreté nationale a veillé à organiser une visite pour les délégations allemande et espagnole au Centre de coopération sécuritaire africaine, constituant une première dans l’histoire de l’organisation des compétitions de football africaines. La visite a permis de découvrir les moyens de travail modernes et les technologies avancées ayant créé une dynamique de coopération et d’intégration positive entre les responsables de la sécurité sportive marocains et leurs homologues africains et étrangers, qu’ils soient officiers de liaison ou accompagnateurs des supporters dans les stades.

Le communiqué conclut que ces réunions de sécurité tripartites régulières s’inscrivent dans une vision commune qui met l’accent sur le renforcement du partenariat sécuritaire pour faire face aux menaces transfrontalières, en mettant l’accent sur l’échange immédiat d’informations et d’expertises, ainsi que sur la coopération opérationnelle et technique entre les forces de police et de maintien de l’ordre des trois pays.