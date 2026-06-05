Mondial 2026: Fouzi Lekjaa assistera au match Maroc-Brésil aux États-Unis

Les membres de la sélection nationale U17 ont été reçus, ce mardi 12 mai, par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF.

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a fermement démenti les rumeurs circulant sur le refus par les autorités consulaires américaines d’un visa d’entrée au pays de l’oncle Sam pour des raisons liées à une affaire en justice.

Dans une déclaration au quotidien Assabah dans son édition du week-end des 6 et 7 juin, «il a affirmé disposer d’un visa d’entrée aux États-Unis d’une validité de dix ans».

Et de préciser qu’«il sera présent aux USA pour suivre le match Maroc-Brésil dans le cadre de la Coupe du Monde 2026».

Dans ce cadre, a-t-il expliqué, «il se rendra aux USA 24 ou 48 heures avant le match en raison de son agendasurchargé», ajoutant que «le joueur marocain Zakaria El Ouahdi, qui évolue au KRC Genk en première division belge, a finalement réglé toutes les formalités administratives liées à son entrée sur le territoire américain pour rejoindre l’équipe nationale».

À propos de ces rumeurs, relayées par des sites hostiles au Maroc, le ministre délégué chargé du budget a ajouté qu’«il avait déjà pris part à des activités officielles aux USA, notamment celles relatives à l’accord de Libre-échange (ALE) Maroc-États-Unis, sous la supervision de Taïeb Fassi-Fihri».

Par ailleurs, poursuit le quotidien, le ministre délégué chargé du budget aurait exprimé sa colère à propos des manœuvres liées au détournement des subventions qui ne se répercutent pas sur les prix au marché.

Lors des débats, jeudi, autour du projet de loi n°41.26 modifiant la loi n°58.23 relative au régime d’aide sociale directe, devant les membres de la Commission de l’enseignement, des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers, le ministre délégué a pointé du doigt «les misérables manœuvres qui sapent les efforts financiers déployés directement par le gouvernement». Et de souligner qu’il va falloir combattre toutes les formes de contournement des lois ou d’exclusion orchestrées autour des aides sociales directes.

«Il est inconcevable que 90% du chiffre d’affaires du système AMO Tadamon partent vers les cliniques privées», a-t-il fait remarquer, appelant à sanctionner les fraudeurs.