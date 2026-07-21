De zone sauvage à espace balnéaire modèle: comment la plage Tamaris 3 a fait peau neuve

Longtemps considérée comme l’une des zones les plus sauvages et les moins aménagées du littoral, la plage de Tamaris 3, située dans la province de Nouaceur, aborde cette saison estivale sous un tout autre visage.

Menés sur instructions du gouverneur de la province, en partenariat avec Aéroports du Maroc, les travaux engagés visent à intégrer le site au programme national «Plages propres» et à préparer sa candidature au label Pavillon Bleu dès l’année prochaine.

«Nous avons accordé une attention particulière à cette plage afin qu’elle rejoigne, à son tour, le programme des Plages propres. L’objectif est de déposer sa candidature au Pavillon Bleu grâce aux équipements installés et aux efforts des autorités locales et des partenaires», explique Zouhair Makour, responsable de la gestion des plages de la province de Nouaceur.

Lire aussi : À Tamaris, les plages se réinventent avec Wi-Fi gratuit, piscine et nouveaux services

Pour améliorer les conditions d’accueil des estivants, plusieurs équipements ont été installés. La plage dispose désormais de 200 parasols mis gratuitement à la disposition des visiteurs, de 100 poubelles en bois et de 80 bacs métalliques destinés à maintenir la propreté du site.

Des passerelles en bois ont également été aménagées pour faciliter l’accès aux différents espaces de la plage, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Le site comprend également des sanitaires adaptés aux hommes, aux femmes ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Sur le volet sécuritaire, un centre multidisciplinaire regroupe la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et la Protection civile. Un poste de santé assure la prise en charge des premiers soins, tandis que quatre tours de surveillance ont été installées pour veiller à la sécurité des baigneurs.

Lire aussi : Plages pour tous: la fin du business des parasols à Rabat et à Salé

Au-delà des aménagements, Tamaris 3 mise aussi sur la sensibilisation environnementale. Une radio de plage diffuse en continu des messages de civisme et accompagne les estivants tout au long de leur passage sur le site.

Une structure en forme de poisson a par ailleurs été installée pour collecter les bouteilles en plastique. Celles-ci sont pesées quotidiennement avant d’être remises chaque semaine à une entreprise spécialisée dans le recyclage, afin d’être transformées en supports pédagogiques destinés à sensibiliser le public.

شاطئ طماريس 3. le360

Ces nouveaux aménagements n’ont pas manqué de retenir l’attention des estivants. Habitué des lieux, un visiteur estime: «Tamaris 3 n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était auparavant». «Avant, c’était une plage sauvage. Aujourd’hui, tout est organisé, propre, les parasols sont gratuits et on se sent en sécurité grâce à la présence des forces de l’ordre et des maîtres-nageurs», témoigne-t-il.

Lire aussi : ​Parasols, chaises, tables: le grand ménage a commencé sur les plages du Nord

Même satisfaction chez une famille venue découvrir la plage pour la première fois. «Nous n’avions rien apporté et nous avons trouvé des parasols sur place. Franchement, tout est propre et bien entretenu», se réjouit une estivante.

Un autre visiteur souligne, lui, l’organisation du site: «Il n’y a ni désordre ni problèmes. Les autorités sont présentes, les équipes de nettoyage passent régulièrement et tout est bien encadré.»

Le site poursuit ainsi les préparatifs de sa candidature au label Pavillon Bleu, prévue pour l’année prochaine, avec l’objectif de répondre aux critères liés à la qualité des équipements, à la sécurité et à la sensibilisation environnementale.