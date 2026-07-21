L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme

Fouzi Lekjaa franchit un nouveau cap politique. Figure incontournable du gouvernement et artisan central des grands chantiers budgétaires et footballistique du Royaume, le ministre délégué au Budget s’apprête à intégrer le Parti authenticité et modernité (PAM), nous confirme une source au sein du PAM. Cette adhésion marque le début d’une nouvelle phase pour le responsable public, concrétisant des rumeurs persistantes qui animaient la scène politique depuis plusieurs mois. L’officialisation de cette intégration devra avoir lieu samedi 25 juillet prochain prochain à l’occasion de la tenue du Conseil national du PAM.

L’accès au Conseil national constitue un tremplin direct vers le Bureau politique de la formation. En vertu des statuts du PAM, la qualité de ministre de Fouzi Lekjaa lui garantit en effet une intégration automatique au sein de cette instance exécutive supérieure. Réputé pour sa rigueur, sa gestion technique et la confiance dont il jouit, son arrivée apportera une valeur ajoutée indéniable et un poids institutionnel accru au parti d Tracteur.

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L’arrivée de cet homme clé du gouvernement s’inscrit pleinement dans la feuille de route du PAM, alors que la formation resserre ses rangs et affine son positionnement en vue des prochaines échéances électorales. La direction du parti, notamment portée par Fatima-Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la présidence collégiale, prépare méthodiquement le renforcement du parti pour consolider son statut en perspectives des Législatives du 23 septembre prochain.

Avec le ralliement de Fouzi Lekjaa, le PAM ne se contente pas d’élargir sa base de compétences. Il confirme sa capacité d’attraction auprès des grands technocrates du pays, affirmant plus que jamais ses ambitions au sein du paysage politique national.