Politique

Aïn Sbaa: les habitants et les usagers de la voie publique se plaignent des nuisances des camions-remorques

Des camions de transport de marchandises. (Photo d'illustration)

Des camions de transport de marchandises. (Photo d'illustration) . DR

Revue de presseLes habitants de Hay El Amane, situé à Aïn Sbaa, ont perdu leur quiétude à cause de la prolifération des camions-remorques qui stationnent en permanence, et en toute illégalité, dans leur quartier, de surcroît à proximité d’un établissement scolaire et d’immeubles résidentiels. La voie publique est également souvent obstruée par ces engins, mettant en danger aussi bien les automobilistes que les piétons. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 19h12

Le cri de détresse des habitants de Hay El Amane, à Aïn Sbaa, sera-t-il enfin entendu par les autorités? C’est en tout cas la énième fois, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du 22 juillet, que ces citoyens alertent sur le danger que représentent les camions-remorques qui circulent et stationnent en permanence dans les artères de ce quartier à forte densité de population. Ces engins sont accusés de semer le désordre en ne respectant même pas les règles élémentaires du Code de la route. Pourtant, cette situation se déroule sous les yeux des autorités locales, puisque la majorité de ces remorques stationnent devant l’école de Gaza, au niveau du rond-point où se trouve également l’annexe administrative du quartier. Et ce, alors même que, devant l’école comme dans plusieurs artères de la zone, de nombreux panneaux interdisent le stationnement des camions. Ce qui signifie que les contrôles et l’application de la loi font également défaut.

La présence permanente de dizaines de remorques en stationnement à Hay El Amane constitue également un facteur d’obstruction de la voie publique, provoquant de nombreux incidents entre automobilistes, ainsi qu’entre ces derniers et les piétons, notamment au niveau des croisements routiers, faute de visibilité en raison de l’écran formé par cette noria immobile de camions.

Le démarrage des moteurs de ces poids lourds est un autre motif de nuisance pour les riverains, car, outre le bruit incessant qu’ils génèrent, les fumées qui s’échappent des pots d’échappement constituent une menace pour la santé des habitants, en particulier de ceux qui souffrent déjà de pathologies respiratoires.

C’est surtout la concentration actuelle des remorques à proximité des établissements scolaires qui est à l’origine de la nouvelle mobilisation des habitants de Hay El Amane. Ceux-ci exigent que ces camions quittent immédiatement les lieux, sans même attendre la prochaine rentrée scolaire, afin de prémunir leurs enfants contre tout danger. Ils viennent d’adresser une demande aux autorités administratives et sécuritaires afin de rétablir l’ordre dans les artères du quartier, à travers un contrôle strict de la circulation et du stationnement des camions, ainsi que la mise en place de panneaux interdisant à ces véhicules de stationner dans certains lieux sensibles du quartier.

Par La Rédaction
Le 21/07/2026 à 19h12

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