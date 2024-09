Casablanca: à Derb Ghallef, un garage de camions de collecte d’ordures empoisonne le quotidien des riverains

Depuis plus d’un an, les habitants d’une zone de Derb Ghallef, à Casablanca, doivent supporter au quotidien les nuisances provoquées par la réouverture d’un garage destiné aux camions de collecte des déchets ménagers. Les mauvaises odeurs, exacerbées par les écoulements de lixiviat, liquide issu des ordures, posent une véritable menace pour la santé des riverains. Ce garage est situé à quelques mètres à peine du collège Sibawaïh et d’un dispensaire, lieux fréquentés chaque jour par des centaines de personnes, dont des enfants et nourrissons.

«L’odeur est insupportable, elle s’infiltre même à l’intérieur de nos maisons. Ici, tout le monde en souffre», confie Soufiane, un habitant excédé. «C’est une catastrophe environnementale. Les camions sont lavés sur place, et les émanations sont intolérables», renchérit Wadie, un autre résident du quartier. «Ce garage n’a pas sa place en plein centre-ville, près des habitations, d’une école et d’un dispensaire. Nous exigeons qu’il soit déplacé hors de la ville», s’indigne-t-il.

Dans le voisinage, la situation suscite encore plus l’indignation des parents. «Nos enfants souffrent d’allergies et de maladies de peau à cause de cette pollution. Et entre le bruit incessant des camions, jour et nuit, et les effluents toxiques qui se répandent, la vie est devenue insupportable», proteste Hassan, père de deux jeunes enfants.

Le garage avait pourtant été fermé à la suite d’une décision du conseil d’arrondissement de Maârif et «il devait être remplacé par un projet de développement social», rappelle El Mehdi Limina, président du réseau des associations du quartier de Derb Ghallef. Cependant, il est de nouveau en activité depuis un certain temps. Nous avons adressé une lettre à la maire de Casablanca, exigeant sa fermeture immédiate pour des raisons de santé publique», précise-t-il.

Interrogée à ce sujet, Arma Environnement, entreprise délégataire du service public de gestion des déchets, a indiqué que le garage appartient à la commune et qu’il est exploité dans le cadre de cette délégation, en totale conformité avec la loi.

L’entreprise a toutefois ajouté que les plaintes des habitants avaient bien été prises en compte et qu’une solution définitive sera mise en place dans quelques semaines. «Le garage cessera d’accueillir les camions de collecte d’ordures d’ici la fin du mois, seuls les agents de nettoyage resteront sur place. La section réservée aux camions sera fermée», assure-t-on. Ainsi, à compter du mois d’octobre, les camions seront redirigés vers un nouveau site situé près de la décharge publique de Médiouna, promet-on. Wait and see…