Casablanca: voici ce que prévoient les autorités pour les commerçants de Derb Omar

En partenariat avec les professionnels et les représentants des commerçants, les autorités locales à Casablanca finalisent leur plan pour déplacer toutes les grandes activités commerciales de Derb Omar au centre de la ville à la préfecture de Mediouna. Les 10.000 commerces seront ainsi transformés en espaces d’exposition et en showrooms, indique le quotidien Assabah dans son édition du 7 mai.

Cette décision est le fruit d’une série de réunions présidées par le Wali de Casablanca, marquées par la présence des représentants de la commune de Casablanca, de la préfecture d’Anfa et de la région Casablanca-Settat. Des élus de la Chambre du commerce, des associations, des professionnels mais aussi des représentants de MEDZ, filiale de la CDG, ont également pris part à ces réunions.

A l’issue de ces rencontres, toutes les parties prenantes se sont accordées sur l’orientation générale, consistant à interdire tous les grands camions à accéder à ce marché historique. Selon Hassan Berkani, président de la Chambre régionale du commerce et d’industrie, un accord global et préalable a été trouvé entre les différentes parties pour libérer le centre-ville de Casablanca et les alentours de Derb Omar des grands camions.

D’après la même source, l’accord consiste à déloger toutes les activités de livraison et de recharge en dehors du centre névralgique de Casablanca, permettant ainsi aux commerces déjà existants d’être des espaces exclusifs pour l’exposition, l’achat et la vente, loin du brouhaha dû au transport et à la livraison de marchandises qui provoquent des embouteillages au centre de la ville.

Dans les colonnes du journal, le président de la Chambre régionale du commerce et d’industrie de Casablanca-Settat tient à rassurer que cette décision concerne principalement les grandes opérations de livraison nécessitant des grands camions pour le transport des marchandises. Quant aux activités commerciales nécessitant la mobilisation de voitures pour la livraison de marchandises, elles demeurent autorisées.