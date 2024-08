Tanger: des plages menacées par les eaux polluées, un réel problème de santé publique

Autrefois très appréciées pour leur beauté, de nombreuses plages de Tanger sont aujourd’hui menacées par les eaux polluées. Des plages emblématiques de la ville, comme celles de Jbila, Malabata ou Merkala, voient se déverser des eaux usées provenant des quartiers et des zones industrielles environnants. Pas de quoi dissuader de nombreux estivants qui continuent à les fréquenter ces plages, ignorant les dangers que les eaux contaminées représentent pour leur santé.

Pourtant, les spécialistes mettent en garde contre les dangers de la baignade dans des eaux souillées, particulièrement durant la période estivale, où la chaleur favorise la prolifération de maladies infectieuses. «La baignade dans des eaux stagnantes ou polluées, surtout en été, expose les baigneurs à des risques graves, notamment des inflammations oculaires aiguës, des éruptions cutanées et des diarrhées sévères», avertit Dr Cheymae Saadani Hassani, dermatologue à Tanger.

«Les cheveux peuvent également être affectés, devenant plus cassants, ternes, ou chutant de manière excessive», ajoute-t-elle, en insistant particulièrement sur la fragilité des enfants.

Et ce n’est pas tout. La dermatologue alerte aussi sur la dangerosité des insectes qui pullulent autour des mares d’eau stagnante et des plages contaminées. «Ces insectes sont attirés par les substances chimiques et organiques présentes dans ces eaux. Leurs piqûres peuvent non seulement causer des irritations cutanées, mais aussi transmettre des infections ou des maladies graves», explique-t-elle.

Des eaux polluées se déversent à partir des oueds dans la mer à Tanger. (S. Kadry / Le360)

«La meilleure protection est simplement d’éviter de se baigner dans des eaux potentiellement contaminées et privilégier les plages reconnues conformes à la baignade. C’est surtout le cas pour les enfants et les personnes âgées, dont le système immunitaire est faible ou encore non développé», précise Dr Cheymae Saadani Hassani.