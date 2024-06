Été 2024: voici la liste des plages classées non conformes à la baignade

Le rapport du programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages, publié annuellement par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, a énuméré un total de 22 plages non conformes à la baignade pour la saison estivale 2024. Ces plages sont réparties sur les cinq régions côtières, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Souss-Massa et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Les plages classées impropres à la baignade sont:

Préfecture/ Province Plage Province d’Al Hoceima Calabonita Quemado Sabadilla Torres Préfecture de Tanger-Asilah Les amiraux (Playa Blanca) Tanger Municipale Jbila III Sidi Kacem Assilah Port Province de Larache Petite Plage Miami Préfecture de Salé Salé Préfecture de Skhirat-Témara Aïn Atiq Province de Benslimane Essanawbar (David) Préfecture de Mohammedia Mannesman Préfecture de Casablanca Grand Zenata Petit Zenata Nahla Aïn Sebaâ Chahdia Oued Merzeg Préfecture d’Agadir-Ida-Outanan Aftasse Province d’Oued Ed-Dahab Likheira

Citées dans le rapport, les principales causes de dégradation de ces plages sont généralement l’influence des rejets d’eaux usées et les apports de pollution par les cours d’eau, conjuguée à l’insuffisance des infrastructures sanitaires au niveau de certaines plages en plus d’une forte concentration de baigneurs.

Pour y remédier, le rapport recommande, entre autres, de veiller au bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement pouvant occasionner la contamination des eaux de baignade par les déversements des eaux usées, d’assurer l’entretien et la maintenance des installations sanitaires implantées au sein des zones de baignade, et surtout, de renforcer les opérations de nettoyage, de collecte et de surveillance des déchets sur les plages, et ce, même hors saison estivale.