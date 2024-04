Les plages de Sidi Ifni à leur tour débarrassées des constructions anarchiques

Les autorités locales de Mirleft ont lancé des opérations visant à libérer le domaine public maritime des occupations aléatoires et illégales, en démolissant des constructions et de cabanes exploitées depuis quelques années.

En présence des autorités locales, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires, plusieurs opérations de démolition ont visé des constructions illégales. A noter que ceux qui les exploitaient depuis un certain temps ont été notifiés de la nécessité de les évacuer et de les démolir.

Dans son édition du 17 avril, le quotidien Al Akhbar souligne que les opérations de libération du domaine public maritime interviennent après que la Délégation Régionale de l’Equipement et de l’Eau de la Province de Sidi Ifni a adressé des avertissements à un certain nombre de personnes qui avaient implanté des habitations, des cafés et restaurants sur le domaine public maritime au niveau des plages de la région.

D’après les sources du journal, la délégation régionale a accordé aux personnes occupant le domaine public maritime un délai d’un mois, à compter de la date de réception des sommations écrites, pour évacuer les lieux occupés, démolir tous les bâtiments érigés sur le domaine public maritime et rétablir la situation telle qu’elle était auparavant.

En cas de non-respect, la délégation régionale a menacé d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre après l’expiration du délai qui leur était imparti pour ce faire.

Sur la base de ces données, des agents assermentés de la police du domaine public maritime relevant de la Délégation Régionale de l’Equipement, ont procédé à des inspections le long des plages de la wilaya de Sidi Ifni, où ils ont relevé que des personnes avaient construit des cafés, des restaurants et des résidences.