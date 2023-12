Constructions anarchiques à Hay Hassani: Mohamed Mhidia, wali de Casablanca-Settat, mène une vaste opération de démolition

Plusieurs constructions anarchiques ont été démolies sur l’axe de l’entrée sud de Casablanca, dans l’arrondissement de Hay Hassani.

Près de l’axe routier reliant le quartier de Lissasfa à la zone industrielle de Had Soualem, des bâtisses, qui avaient été construites sans l’obtention préalable d’une autorisation, ont été rasées, pour libérer l’espace public. La chaussée et les accotements ont été élargis sur une largeur de soixante mètres.

«L’opération est supervisée par le wali de la région Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, qui a visité la zone, samedi dernier, en compagnie de la présidente de la commune urbaine de Casablanca, Nabila Rmili, et du président de l’arrondissement de Hay Hassani, Tahr El Yousfi», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 14 décembre 2023.

Selon le quotidien, «la phase de démolition de tout ce qui est anarchique sur cet axe routier, sera suivie par une [autre opération pour] peindre en blanc toutes les façades des immeubles d’habitation et les bâtisses abritant des commerces et diverses autres activités».

Ces ravalements de façades, combinés à l’élargissement de la chaussée et des accotements, permet un réaménagement de l’entrée sud de Casablanca.

Pour Al Ahdath Al Maghribia, «Mohamed Mhidia s’est rendu, dimanche dernier, dans le bidonville [dit] «Comira» de Lissasfa, plongé dans le noir depuis près de trois mois, à cause des coupures de courant électrique par la Lydec [gestionnaire délégué de distribution d’eau et d’électricité à Casablanca], à cause d’une facture d’environ 300.000 dirhams».

La visite du wali de Casablanca-Settat a été chaleureusement accueillie par les habitants de ce quartier populaire, indiquent des interlocuteurs que le quotidien a interrogés.

Selon eux, «les habitants ont exprimé l’espoir que cette visite va permettre de régler des problèmes qui rongent leur vie depuis longtemps et retardent leur recasement ailleurs».