Casablanca: le wali Mhidia suspend le chantier de deux piscines semi-olympiques

Après la première visite du nouveau wali de Casablanca dans l’arrondissement d’Ain Sbaâ-Hay Mohammadi, tout semblait aller bien. Mais, les responsables de la préfecture et des arrondissements qui la composent n’avaient même pas temps de pousser un ouf de soulagement que les premières décisions sont déjà tombées.

Et c’est le projet de deux futures piscines olympiques, dont les travaux de construction ont déjà démarré, qui ont en fait les frais, comme le rapporte le quotidien Assabah dans son numéro du jeudi 30 novembre. Un projet de plus de 2,5 millions de dirhams dont il a été décidé d’arrêter les travaux de réalisation. D’après le quotidien, le projet ne répond pas aux conditions et normes prévues par la loi.

Lundi, explique le quotidien, le Pacha d’Ain Sbaâ, le caïd de l’annexe administrative et plusieurs éléments des forces auxiliaires ont fait irruption dans le chantier en aménagement au sein même de l’ancien « Stade Cosumar ». Ils ont ordonné l’arrêt des travaux d’aménagement de deux bassins. Ces derniers étaient censés devenir, une fois les travaux achevés, deux piscines de dimension olympique. Sans doute une pour les femmes et l’autre pour les hommes.

Les agents de l’autorité ont ordonné aux ouvriers d’arrêter immédiatement les travaux et demandé aux responsables du chantier le nom de la société en charge de la réalisation du projet, ainsi que les différents documents s’y rapportant. D’après le quotidien, l’aménagement de chacune des deux piscines publiques aura nécessité un budget de 1,26 millions de dirhams.

Pour l’heure, souligne le quotidien, on ne connaît pas encore les détails, ni le pourquoi de cette opération, mais elle intervient quelques jours seulement après une visite dans les quartiers qui relèvent de la juridiction de cette préfecture effectuée par le nouveau wali Mohamed Mhidia. Ce dernier aurait, ainsi, été aperçu en compagnie du gouverneur, Hassan Kheyi, en train d’effectuer une tournée d’inspection dans l’ensemble des quartiers de la préfecture. Ils ont même été jusqu’à Derb Moulay Chrif où, ils auraient rencontré par hasard, Omar Sayed, le doyen du groupe Nass El Ghiwane.

D’après Assabah, d’autres visites du wali sont attendues dans la préfecture dans les jours à venir, notamment pour relever les dysfonctionnements qui entachent, notamment l’attribution des marchés publics ainsi que les sociétés attributaires particulièrement des projets dédiés aux équipements sportifs.

Cela dit, rappelle le quotidien, l’arrondissement d’Ain Sbaâ a programmé dans le cadre de son budget annuel de 2023, cinq piscines semi-olympiques, deux à l’entrée du stade Abbas Koura (ex-Cosumar) et trois dans l’enceinte du stade Larbi Zaouli. Ces projets ainsi que d’autres devraient être financés sur les fonds propres de l’arrondissement. Des études ont été réalisées, à cet effet, et portent également sur 12 terrains de proximité, entre autres.