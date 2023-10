Mohamed M’hidia, nouveau wali de la région de Casablanca-Settat

Mohamed Mhidia, nouveau wali de la région de Casablanca-Settat, et gouverneur de la préfecture de Casablanca.

Né le 8 octobre 1954 à Sidi Kacem, Mohamed M’hidia a fait ses études supérieures en France, où il a obtenu un diplôme d’ingénieur à l’École nationale supérieure des mines de Douai (1981), avant de recevoir, un an plus tard, son parchemin à l’Institut supérieur du Béton armé (ISBA) de Marseille.

Ses diplômes en poche, il retourne au Maroc pour entamer sa carrière au ministère de l’Équipement, où il occupera plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur provincial des travaux publics à la province d’Azilal (1987-1993), de chef de division de l’entretien, de l’exploitation et de la sécurité des routes et de la circulation routière (1993-1996), avant d’occuper la direction de la Société d’aménagement de Sala Al-Jadida (1996- 2002).

Fin 2002, Mohamed M’hidia est nommé par le Roi gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara, avant d’être nommé cinq ans plus tard wali de la Région de Taza-Al Hoceima-Taounate et gouverneur de la province d’Al Hoceima.

Il devient wali de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz et gouverneur de la préfecture de Marrakech en mars 2010, année au cours de laquelle il reçoit une décoration de Wissam du Trône de l’Ordre de Chevalier.

De l’Oriental à Tanger

Deux ans plus tard, le 10 mai 2012, Mohamed M’hidia est nommé wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad. Il sera confirmé à ce dernier poste le 13 octobre 2015, après l’entrée en vigueur du nouveau découpage administratif du Royaume. Le 25 juin 2017, M. M’hidia quitte l’Oriental pour s’installer dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, après une nouvelle nomination royale en tant que wali de la région et gouverneur de la préfecture de Rabat.

Le 7 février 2019, le haut fonctionnaire est nommé wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah. Un poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination ce jeudi 19 octobre en tant que wali de la région de Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca. Il remplace ainsi Saïd Ahmidouch, qui occupait ces fonctions depuis février 2019.