Nouvelle feuille de route pour les walis et les gouverneurs

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit tiendra ce mardi, dans la province de Tétouan, une réunion avec les walis et les gouverneurs. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 1er août, que cette réunion se déroule chaque année directement après la cérémonie d’allégeance. Certains walis et gouverneurs s’attendent, depuis longtemps, à un mouvement de nomination. Des sources autorisées indiquent qu’une nouvelle liste de walis et de gouverneurs est déjà élaborée. Le ministère de l’intérieur attend la réunion prévue du Conseil du gouvernement, qui procédera à son approbation officiellement, conformément aux dispositions de la Constitution.

Les mêmes sources soulignent que l’administration territoriale connaîtra une «secousse» lors de l’exécution d’un vaste mouvement de nomination et de mutation dans les rangs des walis et des gouverneurs, dont certains seront sanctionnés administrativement, à savoir ceux qui n’ont pas été réactifs aux orientations et recommandations officielles, voire qui n’ont pas exécuté les instructions du ministre Laftit qui les avait appelés à plusieurs reprises à cesser de se cloîtrer dans leurs bureaux en se contentant de donner des instructions.

Le quotidien Assabah souligne que ladite liste comprend une nouvelle génération de walis et de gouverneurs imprégnés de nouvelles idées économiques et sociales. Ce mouvement concerne des cadres du ministère qui exercent en tant que secrétaires généraux et chefs de division, ainsi que d’autres cadres en provenance d’autres administrations. Il est probable que cette «secousse» affecte plusieurs postes au sein du ministère de l’Intérieur, aussi bien à l’échelle centrale que provinciale.

La voie de garage touchera plusieurs noms qui ont échoué dans leur mission, notamment en matière de développement économique, à cause de leur penchant pour la bureaucratie et leur manque de compétences en économie. Certains d’entre eux ont entravé des projets d’investissement sans présenter de justifications plausibles.