Samira Sitaïl, nouvelle ambassadrice du Maroc à Paris

Samira Sitaïl, ancienne directrice des rédactions de 2M, et nouvelle ambassadrice du Maroc à Paris, lors de son passage sur le plateau de BFMTV, le 10 septembre 2023.

Avant sa nomination par le Souverain en tant qu’ambassadrice à Paris, un poste éminemment important, étant donné le caractère stratégique des relations entre le Maroc et la France, Samira Sitaïl a mené une brillante carrière dans le journalisme et la communication.

Née le 16 mai 1964, en France (à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine), Sitaïl est connue surtout pour sa qualité de journaliste, ayant officié pendant de longues années en tant que présentatrice vedette du journal télévisé et d’émissions de débats de la chaîne 2M.

Après un Master I consacré aux métiers de la communication au Celsa-Sorbonne, à Paris, elle enchaîne un Master II de gestion des risques en alternance avec une activité professionnelle en tant que Senior Advisor au sein de l’une des plus grandes agences de communication basées à Madrid.

Nommée par feu Nour-Eddine Saïl directrice de l’information de 2M, le 2 mai 2002, elle va quitter la chaîne 18 ans plus tard, précisément le 31 janvier 2020, dans le cadre d’un départ volontaire, avant de rejoindre en novembre de la même année l’agence espagnole Marco de Comunicación, agence de relations publiques et de communication internationale.

En juin 2023, elle crée SaCom Conseil, entité spécialisée dans les stratégies d’influence et de relations publiques. Tout récemment, Samira Sitail s’est particulièrement distinguée en prenant la parole publiquement pour critiquer fermement et recadrer le traitement médiatique réservé par certains médias français au séisme d’Al Haouz et à sa gestion par les autorités marocaines.