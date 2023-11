Casablanca-Settat: le wali Mhidia dévoile ses priorités pour la région

«Dieu en soit loué, le diagnostic est là et les priorités sont claires. Nous travaillons nuit et jour, car la bataille sera rude et les attentes nombreuses. Mais on peut gagner ce pari avec la seule méthode qui vaille, celle du travail et rien que le travail». C’est en ces termes que le nouveau wali de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, s’est adressé à l’assistance lors d’une réunion extraordinaire du Conseil de la région, tenue mercredi dernier, rapporte le quotidien arabophone Al Ahdath El Maghribia dans son édition du vendredi 24 novembre.

A cette occasion, il a dévoilé sa feuille de route pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée actuellement la capitale économique du pays. Il a ainsi identifié les projets prioritaires et en adéquation avec les besoins vitaux des citoyens de la région.

Mhidia a ainsi défini quatre priorités, sans perdre de vue les grands évènements internationaux, particulièrement dans le domaine sportif, que la métropole doit accueillir prochainement comme la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, et pour lesquels une mise à niveau des infrastructures s’impose. Mais la priorité des priorités reste la problématique de l’eau, suivie par celles de l’emploi, du transport et de l’habitat insalubre.

Pour juguler le chômage, le wali prône la création de nouvelles zones industrielles dans chacune des villes de la région, afin d’offrir des opportunités de travail aux jeunes demandeurs d’emploi. En attendant, la perspective de la CAN et de la Coupe du monde peuvent déjà permettre d’intégrer de nombreux sans-emploi.

Mhidia, un homme connu pour son sérieux et sa fermeté, rappelle Al Ahdath, a déjà effectué plusieurs sorties sur le terrain et compte solder rapidement l’héritage de son prédécesseur, Said Ahmidouch, en s’attaquant aux problèmes les plus urgents de la région. C’est dans ce cadre, explique le quotidien, que le nouveau wali s’est séparé de nombreux anciens responsables au sein de la wilaya, dont plusieurs chefs de service, à qui il est reproché des retards dans l’exécution de certains projets et autres lourdeurs bureaucratiques.

Ces changements, qui seront suivis d’autres dans l’organigramme de la wilaya, interviennent une semaine seulement après le refus de Mhidia d’accepter la nomination, à la direction de l’urbanisme, de l’habitat et du patrimoine au sein du Conseil de la ville, d’une architecte décriée et qui a été proposée à ce poste par Nabila Rmili, maire de Casablanca.