Sécurité des systèmes d’information au Maroc: INEOS Cyberdefense s’associe à l’Américain Fortinet

C’est un fait: la cybersécurité est devenue un pilier stratégique de la transformation numérique des entreprises, et une condition indispensable à leur résilience. C’est dans ce contexte qu’INEOS Cyberdefense a signé, mardi 15 avril 2025 à Marrakech, un partenariat stratégique avec Fortinet, leader mondial de cybersécurité. Et c’était en marge de la troisième édition de Gitex Africa, grand-messe tech du continent.

Concrètement, il s’agit de l’intégration du portefeuille MSSP (Managed Security Services Provider) de Fortinet au sein de l’offre de services d’INEOS. Ce partenariat a ainsi pour objectif d’offrir aux entreprises une sécurité managée de nouvelle génération, alliant surveillance continue, détection et réponse aux incidents en temps réel, et optimisation continue des dispositifs de sécurité, le tout adapté aux environnements cloud, hybrides et sur site.

«Être reconnu par Fortinet en tant que partenaire MSSP constitue une forte légitimation de notre expertise technique et de notre maturité opérationnelle en cybersécurité. Ce partenariat nous permet d’aller au-delà de la technologie en proposant des services de sécurité entièrement managés et pilotés par l’intelligence, libérant nos clients du poids de la défense cyber au quotidien. Avec INEOS Cyberdefense et Fortinet, les organisations peuvent se concentrer sereinement sur leur cœur de métier, en sachant que leurs actifs numériques sont protégés 24h/24 et 7j/7 par un partenaire fiable et éprouvé», nous explique Reda Bakkali, CEO de INEOS.

Concrètement, les clients peuvent bénéficier, grâce aux services de sécurité managés de INEOS Cyberdefense propulsés par Fortinet, d’une protection de niveau entreprise sans la complexité de construire et de gérer leur propre centre d’opérations de sécurité. «INEOS propose une surveillance 24/7, une détection et une réponse aux menaces en temps réel, ainsi qu’une optimisation continue de la sécurité — le tout personnalisé selon l’infrastructure et les priorités métiers de chaque organisation. Cela permet aux clients de réduire significativement les risques cyber, de garantir la conformité réglementaire, et de libérer des ressources internes pour se concentrer pleinement sur leur mission en toute confiance», détaille un communiqué de l’intégrateur marocain spécialisé dans la sécurité informatique.

Un partenariat de longue date

La signature de ce mémorandum d’entente entre les deux entités vient consacrer près de cinq années de collaboration. «Aujourd’hui, nous célébrons la concrétisation d’un long partenariat que nous avons avec Fortinet», ajoute Reda Bakkali. Il s’agit, selon lui, de la suite logique d’un travail de fond marqué par la montée en compétence des équipes locales, l’obtention des plus hautes certifications techniques, la mise en place de processus de suivi et l’intégration progressive et ordonnée de solutions Fortinet dans les offres de services proposées par INEOS.

Youssef Fouzi, Country Manager chez Fortinet, qualifie, quant à lui, ce partenariat de naturel: «INEOS Cyberdefense est un partenaire de longue date avec lequel nous avons déjà concrétisé de nombreux projets. Cette année représente une étape clé dans notre collaboration, avec le déploiement d’une offre MSSP à forte valeur ajoutée, pensée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises marocaines, quelle que soit leur taille.»

De d à g: Reda Bakkali, CEO de INEOS, Marissa Scott, consule générale des États-Unis à Casablanca, et Youssef Fouzi, Country Manager chez Fortinet, mardi 15 avril 2025 à Marrakech. (Y.ElHarrak/Le360)

L’ambition affichée est claire: positionner INEOS Cyberdefense comme un fournisseur de services managés de cybersécurité, avec une expertise 100% marocaine, adossée à la puissance technologique et au réseau mondial de Fortinet. Une alliance qui vise à offrir à ses clients une réponse adaptée aux nouvelles menaces, à des tarifs compétitifs, tout en garantissant un niveau de service conforme aux standards internationaux.

Une réponse structurée aux défis du marché local

Le choix du modèle MSSP ne doit rien au hasard. Face à la pénurie croissante de compétences en cybersécurité sur le marché local, la demande en externalisation de la supervision, de l’analyse des risques et de la remédiation est en forte croissance. «Les entreprises achètent des dispositifs de sécurité, mais ils doivent s’appuyer sur un socle humain et organisationnel essentiels, afin de sécuriser la résilience de leurs systèmes», fait observer Reda Bakkali. Avec cette nouvelle offre, les clients pourront déléguer à INEOS Cyberdefense la supervision partielle ou complète de leurs infrastructures de sécurité, tout en bénéficiant de l’expertise internationale de Fortinet.

Le CEO de INEOS signale, par ailleurs, que la feuille de route élaborée par les deux partenaires repose sur trois axes majeurs. Il s’agit du développement des compétences humaines, avec la formation et la certification continue des équipes marocaines, de la structuration des processus internes, incluant les flux de communication, de suivi client, et d’onboarding et de l’'intégration technologique, avec un outillage progressif allant du simple pare-feu à des plateformes complètes d’orchestration, de détection et de réponse aux incidents (SOC, SIEM, XDR…).

Une alliance saluée par la diplomatie américaine

Le rapprochement entre INEOS et Fortinet s’inscrit également dans un cadre plus large de coopération technologique entre le Maroc et les États-Unis. Marissa Scott, consule générale des États-Unis à Casablanca, s’est réjouie de cette initiative, y voyant «un exemple concret de collaboration bilatérale dans le secteur privé, où se créent les emplois et les opportunités».

«Il est vraiment important pour le gouvernement américain et pour le peuple américain de voir le Maroc et les États-Unis travailler ensemble. Pas seulement de manière bilatérale entre nos gouvernements, mais aussi dans le secteur privé et les affaires, car c’est là que les emplois se créent, que les opportunités naissent. Ainsi, voir aujourd’hui le protocole d’accord signé entre INEOS et Fortinet représente une opportunité de voir le Maroc et les États-Unis exceller ensemble dans le domaine du cyberespace et des technologies de cybersécurité. Nous avons hâte de voir les résultats que cette collaboration produira», confie-t-elle.

Alors que le risque zéro n’existe pas en cybersécurité, comme le rappelle Bakkali, le véritable enjeu consiste désormais à réduire au maximum l’exposition aux menaces, tout en informant, formant et accompagnant les clients. Et sur ce terrain, INEOS et Fortinet semblent avoir trouvé une formule gagnante.