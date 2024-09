Cybersécurité: le Maroc forge sa réputation

Selon le rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Maroc a été classé dans la première catégorie de l’indice mondial de cybersécurité pour l’année 2024. Le Royaume a été reconnu parmi les 45 pays les plus performants en compagnie des Etats-Unis, l’Australie, le Danemark, et d’autres pays, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 19 septembre.

Le Global Cybersecurity index (GCI) évalue la performance des pays sur la base de cinq axes principaux: juridique, technique, organisationnel, développement des capacités et coopération. Le Maroc a obtenu d’excellents résultats en enregistrant les scores élevés dans les mesures juridiques (20/20), techniques (18,12/ 20), organisationnelles (20/20), développement des capacités (19,38/20) et la coopération (20/20), totalisant ainsi 97,5 points sur 100.

Les pays dont l’évaluation se situe ente 95 et 100 points sont classés au niveau 1 et sont considérés comme des modèles à suivre. Ce score reflète un «engagement fort en matière de cybersécurité à travers des actions coordonnées et orientées par le gouvernement englobant l’évaluation et l’exécution des mesures généralement acceptées dans les cinq axes», précise le rapport de l’UIT.

Ces mesures englobent habituellement des cadres juridiques solides et des équipes nationales de réponse aux incidents informatiques (CIRT) ainsi que des structures organisationnelles comme des stratégies nationales de cybersécurité, des initiatives de développement des capacités et une participation efficace dans les efforts de coopération internationale.

Cette action traduit l’engagement des pays dans l’amélioration et le renforcement du niveau de cybersécurité de manière intégrée. Le rapport indique que 46 pays ont été classés au niveau 1 dans l’édition actuelle contre 30 pays dans l’indice précèdent de 2021.

Parmi les autres pays qui ont rejoint le niveau 1, il y a l’Égypte, l’Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Les Emirats Arabes Unis, l’Australie, l’Estonie, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon l’indice GCI, les résultats remarquables obtenus par le Maroc dans cette édition démontrent un fort investissement et son engagement à renforcer ses capacités dans le domaine de la cybersécurité, conclut Al Ahdath Al Maghribia.