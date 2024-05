Cybersécurité: le Maroc confirme son leadership régional

Selon un récent rapport de MixMode, entreprise de premier plan dans les solutions de cybersécurité, le Maroc arrive en tête du classement international de cybersécurité dans la région du Maghreb. D’après ce rapport, le Maroc figure au 55ème rang mondial sur une liste de 70 pays.

Dans son édition du 14 mai, le journal Al Ahdath Al Maghribia souligne que ce classement repose sur un ensemble d’indicateurs significatifs tels que l’Indice de Sécurité nationale et l’Indice mondial de cybersécurité, ainsi que sur des indicateurs de résilience en matière de cybersécurité.

En accédant à la première place régionale et au troisième rang africain, le Royaume affiche ses efforts inlassables pour consolider la cybersécurité, une prouesse qui souligne sa stature en tant que leader dans le domaine des technologies de l’information et de la communication au niveau régional et continental.

La position du Maroc à la tête du classement au niveau régional illustre les avancées continues en matière de cybersécurité et les initiatives prises pour renforcer l’infrastructure numérique et sensibiliser les institutions et les citoyens aux enjeux de la cybersécurité.

En 2024, la cybersécurité demeure une priorité mondiale, comme en témoigne le rapport annuel «State of Ransomware 2024» de Sophos, leader mondial des solutions de sécurité, et les dernières données publiées par Kaspersky, une référence en matière de cybersécurité.

C’est dans ce contexte que les entreprises marocaines, comme celles à l’international, sont confrontées à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, avec des demandes de rançon atteignant parfois des montants stupéfiants.

Ce rapport met en lumière l’impératif de saisir la complexité du paysage de la cybersécurité aux échelons national et international, et d’intensifier les efforts pour accroître la cyber-résilience et atténuer les risques constituant une menace pour la sûreté nationale et l’économie.