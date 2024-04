Cybersécurité: le cabinet marocain Disrupt rejoint le réseau international Baker Tilly

Le réseau de Baker Tilly, dont le siège social est basé à Londres, réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 5,2 milliards de dollars, emploie plus de 43.000 personnes et compte des bureaux dans 141 pays, dont Baker Tilly Maroc, lancé en 2010 par Chakib Zaari et Noureddine Baqchich.

Fondé en 2021 par Meriem Yacoubi, Disrupt est un cabinet de conseil marocain reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale & cybersécurité.

«L’alliance Baker Tilly Disrupt est une étape importante pour le développement de Baker Tilly au Maroc et en Afrique. Cela nous permet d’offrir à nos clients une gamme complète de services et de renforcer notre ADN de One-Stop-Shop et de résilience à l’ère du numérique», a déclaré Chakib Zaari.

«C’est une association empreinte d’ambition stratégique et de disruption qui se concrétise», a affirmé de son côté Meriem Yacoubi, fondatrice et associée gérante de Baker Tilly Disrupt.