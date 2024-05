Cybersécurité: Defendis, la nouvelle solution marocaine boostée par l’intelligence artificielle

C’est dans l’optique du «mieux vaut prévenir que guérir» qu’Amine Bajeddi, Marouane Sabri et Charafeddine Nassiri, trois entrepreneurs passionnés de cybersécurité ont conçu la plateforme Defendis, qu’ils ont présentée lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca le jeudi 23 mai 2024.

Plutôt que d’attendre passivement une cyberattaque, l’équipe de Defendis identifie proactivement les sources potentielles de problèmes de cybersécurité et partage ces informations avec ses clients. Cette approche proactive, qui notifie des dangers, permet aux clients de prendre des mesures préventives avant d’être victimes d’une attaque. Les principaux clients de Defendis sont les banques, les organismes gouvernementaux et les entreprises de toutes tailles.

«Notre objectif au sein de Defendis est de collecter et analyser des données provenant du dark web pour anticiper les risques potentiels et informer nos clients, afin qu’ils puissent prendre des mesures préventives avant qu’il ne soit trop tard», déclare Amine Bajeddi, co-fondateur et CEO de Defendis. «Notre collaboration avec les entreprises et les institutions gouvernementales vise à renforcer la protection des données des utilisateurs et à prévenir les incidents de sécurité en leur proposant des solutions de pointe constamment adaptées aux exigences règlementaires», ajoute-t-il.

Il précise: «Nous respectons la confidentialité des données de nos clients et pour cela, nous n’avons pas accès aux données sensibles des utilisateurs. Notre approche repose sur l’analyse des informations fournies par nos collaborateurs pour identifier et atténuer les risques de sécurité uniquement.»

Il est à noter que la plateforme avancée de renseignements sur les cybermenaces de Defendis, alimentée par l’intelligence artificielle, identifie les fuites d’identifiants et de cartes de paiement, les vulnérabilités des actifs, les domaines frauduleux et les tentatives d’usurpation d’identité en ligne. Cette technologie permet aux organisations de détecter les fuites de données et les vulnérabilités non corrigées, offrant une protection accrue contre les menaces numériques.

Et dans un contexte où les cyberattaques deviennent de plus en plus répandues et sophistiquées, Defendis avec sa stratégie proactive et de veille et ses outils d’IA, répond à un besoin crucial dans la région.

Amine, directeur général, Charafeddine, directeur nouvelles technologies et Marouane, directeur marketing, tous trois co-fondateurs de Defendis, ambitionnent aux côtés du reste de l’équipe à porter la plateforme le plus loin possible, et de créer une différence dans le champ de la cybersécurité marocaine.