Info Le360. La France élargit ses activités consulaires au Sahara atlantique

La reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara se concrétise sur le terrain et sera bientôt tangible pour les habitants de Laâyoune, la plus grande ville du Sahara atlantique. Cet acte concret se traduit notamment par l’élargissement de l’autorité consulaire française au Sahara marocain. En effet, un centre de TLS Contact, l’opérateur qui traite les demandes de visas pour la France, ouvrira ses portes à Laâyoune en mai prochain, a appris Le360 de source sûre.

Auparavant, pour accomplir les formalités d’obtention de visas, les habitants de Laâyoune et d’autres villes du Sahara devaient s’adresser au consulat français d’Agadir, via le centre TLS Contact. La nouvelle mesure de la France offre ainsi un service de proximité de qualité aux habitants des provinces du Sud, en leur épargnant ces déplacements vers la ville d’Agadir, située à 632 km au nord de Laâyoune.

L’ouverture d’un centre de demandes de visas pour la France à Laâyoune revêt aussi une dimension éminemment politique. Elle traduit par des actes performatifs la teneur de la lettre adressée par le président Emmanuel Macron au roi Mohammed VI, le 30 juillet 2024, dans laquelle il a affirmé que «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», en précisant que «pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue».

Depuis lors, les provinces sahariennes n’ont cessé accueillir des personnalités politiques françaises, à commencer par l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, qui s’est déplacé à Laâyoune du 11 au 13 février 2025. S’en est suivie la visite effectuée le 17 et 18 février dernier à Laayoune et à Dakhla par la ministre de Culture, Rachida Dati. Le 25 février, c’est Gérard Larcher, président du Sénat et 3ème personnage de l’État français dans l’ordre de préséance qui s’est rendu à Laâyoune, où il a réaffirmé la position de la France sur la marocanité du Sahara.

Du point de vue économique, plusieurs entreprises françaises opèrent dans le Sahara et ont conclu des accords avec de grands groupes marocains, dont OCP et Nareva. Que la France élargisse donc ses services consulaires au Sahara marocain, cela est en parfaite harmonie avec la dynamique en cours.