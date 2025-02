Énergies renouvelables: le Maroc vu par un proche conseiller d’Emmanuel Macron

Le Maroc dispose de ressources exceptionnelles qui en font un acteur clé dans le domaine énergétique, a souligné Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président de la République française pour le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, lors d’une récente visite à Rabat. Ces atouts stratégiques, relève le quotidien Les Inspirations Eco, incluent des conditions naturelles idéales telles qu’un vent constant et puissant, surtout dans le sud du pays, un ensoleillement remarquable, ainsi qu’un espace foncier disponible en grande quantité. De plus, le Maroc bénéficie d’une organisation administrative bien structurée, notamment dans le secteur énergétique, et possède des infrastructures qui permettent de mettre en valeur son potentiel en matière d’hydrogène.

Selon Mestrallet, ces avantages placent le Maroc dans une position privilégiée pour devenir un partenaire énergétique de choix pour l’Europe, notamment grâce à sa proximité géographique avec le continent européen. Cette relation de partenariat est déjà en cours de développement à travers des échanges et des projets communs qui semblent particulièrement prometteurs pour l’avenir.

Les discussions récentes entre Mestrallet et Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, ont porté sur plusieurs axes de coopération dans le domaine énergétique. Les deux parties ont exploré les possibilités de production et de transport d’hydrogène, d’ammoniac, ainsi que de carburants synthétiques ou e-fuels. Ces discussions ont également abordé la question cruciale de la connectivité énergétique entre le Maroc et l’Europe, avec un accent particulier sur l’option d’une interconnexion électrique entre le Maroc, via le port de Nador, et la France, plus précisément la région de Marseille.

Mestrallet a précisé que les travaux actuels se concentrent sur l’étude de faisabilité de cette connexion électrique, un projet qui pourrait transformer les échanges énergétiques entre le Maroc et l’Europe. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large de coopération énergétique entre les deux pays, qui a été formalisé lors de la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Maroc. Les discussions ont également porté sur la possibilité d’exporter de l’hydrogène vert depuis le Maroc vers la France, en utilisant les infrastructures portuaires marocaines.

Dans cette optique, le ministre Nizar Baraka a souligné l’importance stratégique du port de Nador West Med, qui pourrait jouer un rôle majeur dans le développement énergétique du pays. Ce port, en particulier, est vu comme un point névralgique pour l’exportation d’hydrogène vert et d’autres formes d’énergie renouvelable vers l’Europe.

Cette rencontre s’inscrit dans un cadre de coopération renforcée entre les deux pays, visant à développer une stratégie énergétique commune, en phase avec les enjeux de transition énergétique et les objectifs de décarbonation de l’Europe. L’implication de personnalités de haut niveau, comme l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, et le président du directoire du Réseau Transport et Électricité, Xavier Piechaczyk, témoigne de l’importance de ces discussions pour l’avenir énergétique du Maroc et de l’Europe.