France-Maroc: un financement de 781 millions d’euros pour l’achat de 18 TGV Alstom

Ce financement s’inscrit dans la déclaration relative à la coopération financière dans le secteur ferroviaire signée le 28 octobre 2024 devant les chefs d’Etat, lors de la visite du président Emmanuel Macron au Maroc, rappelle l’ambassade de France dans un communiqué. Les 18 trains à grande vitesse seront fournis par l’entreprise française Alstom, implantée au Maroc depuis près de 100 ans. Il s’agit du modèle Avelia Horizon, trains à double étage d’une capacité allant jusqu’au 640 voyageurs et pouvant atteindre une vitesse de 320 km/h.

«Ce financement d’un montant exceptionnel vient consacrer le formidable partenariat franco-marocain en matière ferroviaire, déjà à l’origine de l’immense succès de la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kénitra qui a transporté en 2024 près de 5 millions de passagers. La France et ses entreprises seront de nouveau aux côtés du Maroc pour la réalisation de l’ambitieux prolongement de la ligne jusqu’à Marrakech», a commenté Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc.

Les nouveaux trains contribueront à réduire l’empreinte carbone du trajet, ce qui est parfaitement cohérent avec les objectifs de mobilité durable que le Maroc s’est fixé.

Les trains seront produits dans les usines d’Alstom en France puis transportés et testés au Maroc. «L’usine d’Alstom à Fès produira les armoires électriques et les faisceaux de câbles, contribuant ainsi au développement de l’écosystème ferroviaire marocain et renforçant l’expertise ferroviaire locale», lit-on. «Au-delà de la dimension ferroviaire, ce projet constitue un véritable accélérateur du développement économique du Royaume qui s’inscrit de plus dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2030», ajoute Christophe Lecourtier.