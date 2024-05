Sécurité et propreté des plages: Abdelouafi Laftit donne des directives strictes aux walis

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, vient d’adresser une correspondance aux walis et gouverneurs dans les différentes régions du Royaume afin d’assurer, par une action anticipative, la sécurité et la propreté des plages et mettre un terme à l’ensemble des formes de nuisances, quelles qu’elles soient, sur les sites.

Dans une réponse à une question orale, mardi 28 mai 2024, devant les conseillers de la seconde Chambre du Parlement, le ministre l’a d’ailleurs souligné: «Les plages devraient être respectées, ouvertes et constituer des sites d’attraction pour les touristes», a-t-il indiqué, précisant que «le nombre des plages qui font l’objet d’une surveillance et qui sont conformes à la baignade pour l’année 2024 est de 231», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 30 mai 2024.

Afin de préparer la saison estivale au mieux, a expliqué le ministre, «le ministère compte renforcer les équipes de secourisme, en recrutant 3.315 agents sauveteurs et secouristes, et mettre en place les équipements nécessaires pour la surveillance des baignades dans les différents sites, en vue d’assurer une baignade sécurisée et sereine».

Le ministre de l’Intérieur a aussi révélé que «des conventions de partenariat avaient été conclues entre le ministère de l’Intérieur et les ministères du Transport et de la Logistique, de l’Équipement et de l’Eau, ainsi que celui du Tourisme, en vue de financer et d’accompagner le programme ‘plages propres’ et d’améliorer les conditions d’estivage à tous les niveaux».

Un budget de 685 millions de dirhams a été consacré à ce programme, a expliqué Abdelouafi Laftit, qui a aussi signalé aux conseillers de la seconde Chambre du Parlement que «le label ‘Pavillon bleu’ avait été décerné à 27 plages».

Al Ahdath Al Maghribia signale par ailleurs que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a lancé des activités à vocation environnementale, afin de promouvoir les valeurs de l’éducation environnementale.