Dakhla: grande opération de nettoyage à la plage de Foum Labouir

La plage de Foum Labouir, est non seulement un espace unique de détente et de convivialité pour les habitants et les visiteurs, mais aussi un spot pour les activités nautiques. Marocains et ressortissants étrangers ont participé, ce vendredi, à l’opération de nettoyage de ce spot marin, lancée par l’Association «we are Dakhla»

Les participants à l’opération ont collecté sur les lieux des dizaines de sacs de déchets. Approchés par Le360, les initiateurs de cette opération soulignent que l’objectif est de nettoyer l’étendue de la plage et œuvrer ainsi pour la protection du littoral.

«Nous sommes ici pour nettoyer les plages de Dakhla. L’Association organise des actions similaires sur d’autres plages pour nettoyer le maximum et sensibiliser les gens à la préservation du littoral», témoigne Charline, une participante dans une déclaration pour Le360.

Lire aussi : Laâyoune: campagne de nettoyage à la plage Foum El Oued en partenariat avec Inwi

Cette opération de nettoyage coïncide avec le début de la 13ème édition du Championnat mondial de kitesurf «Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023», ainsi que la deuxième édition du «GWA Wingfoil World Cup», organisées du 22 septembre au 1er octobre.

«On regroupe les habitants de la ville pour pouvoir garder cette ville merveilleuse. Grâce aux habitants et aux membres de l’association, nous faisons des actions de façon régulière. Nous avons également saisi l’occasion de la compétition du kitesurf pour sensibiliser plus de monde à la préservation du littoral», fait savoir Nadia Chrif Rguibi, une participante à cette opération.