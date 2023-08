Un jour, une plage. Ep7. Entre mer et désert, la Dune Blanche déploie sa beauté authentique

A 30 Kilomètres de la ville de Dakhla, la Dune blanche se livre en offrande aux regards émerveillés des visiteurs. Et ils sont nombreux, à se déplacer du Maroc et de l’étranger. «Je suis venue ici avec un groupe d’amis. C’était un beau périple jusqu’à cette magnifique plage» témoigne Saida Cherfaoui, une touriste qui a fait le voyage depuis Khouribga, le temple du phosphate.

Les guides touristiques de cette région ne sont pas étonnés de tout l’émerveillement et la joie ressenti par tous les visiteurs de la Dune Blanche. Ce site, un mélange entre mer et désert est un vrai havre de tranquillité.

Bercés par le vent du désert, le chant des oiseaux et humant la brise marine, tous ceux qui frôlent pour la première fois le sable sans fin de cette Dune Blanche rentrent chez eux avec l’envie d’y retourner au plus vite. «Le temps ici est vraiment agréable. Le climat est très différents de celui auquel nous avons affaire à l’intérieur du pays. Nous devons repartir, mais nous allons revenir...» affirme cet estivant venu spécialement de la ville de Salé pour profiter de la beauté de Dakhla et de ses plages luxuriantes.

La Dune blanche en fait partie. «Tous les touristes qui viennent visiter la ville de Dakhla, doivent absolument découvrir la Dune blanche. C’est un passage obligé, un must-see et tous ceux qui se déplacent ici, sans exception passent de bons moments» nous déclare le guide Mohammed Bouhdid qui n’a pas oublié de mettre son turban bleu sur la tête. C’est esthétique, tendance, peut-être, mais c’est surtout un pare-vent et un anti-sable très efficace.

Dakhla, situé en plein désert, est connue pour ses tempêtes de sable occasionnelles et ses vents forts. Un atout touristique puisque beaucoup de visiteurs de la ville s’y déplacent pour faire du windsurf, du kitesurf mais aussi du quad. «C’est notre premier jour ici à Dakhla et nous avons démarré le périple de la découverte par la Dune Blanche. Nous sommes très surpris et carrément émerveillés par la beauté des lieux. Les gens sont sympathiques, il y a beaucoup de choses à découvrir. C’est la nature vierge dans toute sa splendeur» lance Houcine, un visiteur de Marrakech, grand amoureux des voyages, les yeux pétillants de joie. « Dakhla c’est top, j’ai beaucoup aimé » déclare à son tour, la touriste Amina Fahid de Meknès.

Tous ceux que le360 a rencontré sur place, appellent tous ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir la Dune Blanche. «Il y a beaucoup de choses à voir. Nous sommes bien entourés ici, il y a la mer et le désert. Sortez de chez vous et venez voir la dune blanche» lance Amina Kamal, une touriste venue de Casablanca. Mohammed Bouhdid, notre guide, sait que les touristes sont les meilleurs publicités pour la Dune Blanche. «Tous veux qui viennent ici encouragent les autres à faire le pas. Ils transmettent un message de bienvenue à tous les autres». C’est l’effet boule de neige ou l’effet domino, appelez cela comme vous voulez, mais surtout n’oubliez pas d’immortaliser votre voyage lorsque vous êtes sur place.