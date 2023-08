Un jour, une plage. Ep5. Saïdia, la perle bleue de la Méditerranée

Située dans la province de Berkane et à 40 kilomètres de la capitale de l’Oriental Oujda, Saïdia est «the place to swim and sunbath» dans cette région. Un climat plus clément, une grande plage clean et calme et surtout une longue corniche où les estivants adorent faire les cent pas à la nuit tombée.

Saïdia, depuis le début de la saison estivale, ne désemplit pas. On y arrive de Berkane, d’Oujda et des autres villes avoisinantes. Mais aussi de l’étranger comme ces groupes de jeunes Marocains résidant en France qui se font un devoir de faire un détour, chaque été, par la perle bleue de la Méditerranée.

«Je vis en France, mon père est né à Saïdia et nous avons toujours ici la maison de mon grand-père», nous déclare une jeune femme pour qui l’été à Saïdia est plus que des vacances, une sorte de pèlerinage.

«C’est toujours comme cela avec Saïdia. Tu y viens pour dix jours et tu y restes un mois», explique un jeune estivant, lui aussi résidant en France.

Difficile en effet de «s’arracher» de cette ville et à ses charmes. Cerise sur le gâteau, la sécurité y règne jour et nuit et tout est fait pour que la quiétude des estivants ne soit pas dérangée.

Pour se restaurer, on a l’embarras du choix entre snacks et autres établissements spécialisés en poissons.