Les plages de Nador affichent complet, leur aménagement et entretien manquent à l’appel

La plage Marchica de Nador offre toutes les conditions de détente: soleil, mer propre et peu agitée et des estivants ordonnés. Cependant, ce lieu bordé par une longue corniche manque d’espaces verts. La commune aurait dû exploiter les eaux usées de la ville et les réutiliser pour alimentater les jardins et les espaces verts.

Cette plage souffre également d’un manque d’infrastructures de base telles que les toilettes et les douches publiques. Seuls les estivants qui en ont les moyens peuvent utiliser les WC des cafés et des restaurants en contrepartie d’une consommation.

Sur cette même plage, les loueurs de parasols et de chaises se plaignent «du caïd du 3ème arrondissement» qui refuse de leur céder une zone de location. «Le caïd nous chasse, nous ne voulons que gagner notre pain comme l’ont déjà fait en ces mêmes lieux nos pères et grands-pères», proteste l’un d’eux.





Loin de là, à quelque 40 kilomètres à l’est de Nador, l’équipe du 360 s’est rendue à la plage Al Mohandis, dont le sable est formé uniquement de coquillages de toutes sortes. Le cadre est enchanteur. Face à la mer, les estivants et les familles louent des espaces pour pique-niquer. Les enfants semblent heureux.

Mais il y a un hic: cette longue plage est peu entretenue. Al Mohandis est ainsi à recommander, mais à la condition d’en améliorer la propreté et de goudronner la longue piste qui la relie au village Arkmane.