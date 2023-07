La vallée de l’Ourika, escapade idéale pour se ressourcer loin de la canicule

Lorsqu’on franchit les montagnes de l’Atlas pour se diriger vers l’Ourika, la chaleur étouffante de Marrakech cède rapidement la place à une douce fraîcheur. Située à 60 kilomètres au sud-est de la ville ocre, la Vallée offre un contraste édifiant: la verdure foisonnante remplace le béton, les grillades succulentes détrônent les plats urbains et le bruit de la ville s’éteint au profit du clapotis de rivières.

«La vallée de l’Ourika est très prisée durant les mois de juillet et août, en raison des températures observées ici, pratiquement inférieures de 10 degrés à celles de la ville de Marrakech», confie Saïda El Khoukhi, propriétaire d’une maison d’hôte. «Nos clients sont en quête de fraîcheur, de dépaysement et de sérénité», fait-elle remarquer.

Ici, les amoureux de la nature sont comblés. Cyclistes, randonneurs ou simples promeneurs viennent respirer un air pur, loin du tumulte de la ville. Omar Bassan, restaurateur local rencontré par Le360, partage ce constat: «Il y a tout ce qu’on peut aimer ici: du calme, la nature, des grillades et tajines... On prend soin de nos clients et on essaie de les mettre dans l’ambiance particulière de l’Ourika».

Et le charme fonctionne. Claudie Lamy, une touriste française, explique: «Nous avons choisi l’Ourika parce que nous cherchions de la fraîcheur et de la proximité avec la nature, mais aussi une certaine authenticité. Après 4 jours dans la fournaise de Marrakech, un bon bol d’air dans la vallée de l’Ourika était le bienvenu. Ici, l’accueil a été très chaleureux: nous nous sommes rapidement sentis chez nous».

Rania Aït Maâti Allah, autre touriste, abonde dans le même sens: «Nous nous sommes enivrés de la beauté de cet endroit et avons succombé à son charme pour nos vacances. Notre escapade familiale dans ce petit paradis a été, pour moi, une vraie source de joie».

La vallée de l’Ourika, véritable joyau au pied des montagnes de l’Atlas, continue ainsi de séduire ses visiteurs par sa douceur estivale, ses paysages majestueux et son hospitalité légendaire. Fuyant la chaleur et la cohue des villes, des voyageurs venus de tous les horizons sont sous le charme de ce havre verdoyant, où règnent un calme apaisant et des températures bien plus clémentes.