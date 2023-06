Été 2023: 27 plages et trois ports de plaisance obtiennent le label Pavillon bleu

Disposant de 30 plages et marinas avec le label Pavillon bleu, un écolabel international décerné par la Fédération pour l’éducation à l’environnement (FEE) et introduit au Royaume en 2002, le Maroc est le pays arabe qui compte le plus de plages arborant ce label, et le deuxième dans ce classement à l’échelle africaine, indique dans un communiqué la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Les 28 plages labellisées Pavillon bleu en 2022 ont toutes renouvelé leur pavillon, à l’exception de la plage de Moussafir à Dakhla, qui a finalement retiré sa demande en raison des travaux d’aménagement qui y seront menés pendant l’année, la rendant difficilement accessible pour un temps.

Le Pavillon bleu est un label très recherché par les communes littorales en charge de la gestion des plages, rappelle la Fondation, ajoutant que 47 plages s’étaient portées candidates à son obtention en 2023. Pour ce faire, elles doivent répondre à des critères de qualité des eaux et aux conditions de propreté, d’hygiène, d’entretien, d’équipement, de sécurité, d’animation et de sensibilisation à l’environnement, précise la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, notant que des contrôles inopinés sont effectués afin de s’assurer du respect des critères qui prévalent à l’attribution du label.

Du côté des ports de plaisance, après Saïdia en 2018 et Marina Smir en 2022, c’est au tour du port de plaisance d’Al Hoceima de hisser le Pavillon bleu, annonce le communiqué, précisant que les critères d’attribution pour les portes de plaisance sont encore plus exigeants, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets.

La pollution des océans et des plages est devenue un sujet très sensible pour la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, qui déploie depuis 2019 son opération «B7arblaplastic» («Mer sans plastique»), dont l’objectif est de sensibiliser les estivants à la pollution par les plastiques, et de collecter des déchets sur les plages et les recycler. Cette opération connaîtra sa 4ème édition en 2023, avec la participation de l’ensemble des plages labellisées Pavillon bleu, et plus d’une centaine de plages au total.

En 2020, «B7arblaplastic» a été désignée meilleure pratique de sensibilisation des plages Pavillon bleu par la FEE dans le monde. Cette opération a été également intégrée comme action pilote dans la décennie 2021-2030 des Nations unies pour les Sciences océaniques.

Les communes qui reçoivent le label Pavillon bleu prennent en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre, et sont accompagnées par le programme Plages propres de la Fondation, la Direction générale des collectivités territoriales et des départements ministériels concernés. Les communes sont appuyées par la Direction générale des Collectivités territoriales et des partenaires mobilisées par la Fondation dans le cadre du programme Plages propres.

Créé par la FEE en 1987, Pavillon bleu, l’écolabel le plus important pour les plages dans le monde, est aujourd’hui hissé sur plus de 4.000 plages et 700 ports de plaisance de 50 pays. Au Maroc, il a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement en 2002 dans le cadre de son programme Plages propres.