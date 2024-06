Propreté, installations modernes, animations: les plages de Dar Bouazza changent radicalement d’air

Sable recyclé, parasols implantés, tables à manger et aires de jeux installés… à quelques jours de la saison estivale, les plages de Dar Bouazza sont déjà prêtes à accueillir les vacanciers dans de nouveaux atours.

Tout a commencé en 2023. Grâce à une enveloppe de 2 millions de dirhams, les plages de Tamaris 1, Dar Kouch et Oued Merzeg ont été dotées de nouvelles infrastructures et d’équipements modernes. Depuis, ces plages scintillent comme des joyaux, attirant à la fois les habitants «darbistes», les touristes et autres visiteurs de passage.

«Les investissements réalisés en 2023 ont transformé nos plages, les rendant plus accueillantes et mieux équipées», confie Houssame Morhal, président de la commission sociale, culturelle et sportive de la commune de Dar Bouazza. «Cette métamorphose a suscité un enthousiasme collectif, qui incite les autorités locales à redoubler d’efforts pour le reste des plages de la région dans les années qui viennent», ajoute-t-il dans un échange acec Le360.

Pour l’été 2024, les travaux ont compris la modernisation des infrastructures existantes, la création de nouvelles zones de loisirs et l’amélioration des accès vers la plage. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des aires de jeux pour enfants, des équipements sanitaires, y compris pour les personnes à besoins spécifiques, une radio plage… et même une bibliothèque pour les amateurs de lecture sous le soleil. Des parasols gratuits sont également disposés dans le sable, offrant des coins de détente parfaits pour ceux qui préfèrent rester à l’ombre.

Postes de protection civile, gendarmerie royale, forces auxiliaires et centre de premiers soins. (K. Sabbar / Le360)

Et l’élan ne s’arrête pas là. Déjà, les plans pour 2025 prennent forme. Une nouvelle enveloppe budgétaire de 2 millions de dirhams sera allouée à la rénovation de la plage Tamaris 3. Cette prochaine phase prévoit le renforcement des infrastructures, l’amélioration des équipements de sécurité et de confort, et la promotion de pratiques écologiques pour préserver le littoral.

Ces projets s’inscrivent dans une vision globale de développement touristique pour Dar Bouazza. «Ces investissements témoignent de notre engagement à enrichir notre patrimoine touristique tout en offrant un cadre de vie amélioré à nos concitoyens et à nos visiteurs», souligne Houssame Morhal. Ces efforts visent à dynamiser l’économie locale et à renforcer le tissu social de la région.

Pas à pas, Dar Bouazza se réinvente avec audace et ambition. Entre nouvelles installations, infrastructures modernes, hygiène des plages assurée et sécurité, tout se conjugue pour offrir une expérience unique aux visiteurs de cette commune. «La transformation de nos plages est un projet de grande envergure qui profitera à toute la communauté. Nous invitons tout le monde à venir découvrir les nouvelles installations et à profiter de ce cadre exceptionnel», poursuit notre interlocuteur.

Et comme le montrent les témoignages, les transformations sont plébiscitées par les visiteurs. Parmi eux, Tarik partage son émerveillement: «J’ai l’habitude de venir ici à la plage de Tamaris 1, car j’habite à proximité. Cette année, quand je suis venu avec mes enfants, ils n’ont même pas reconnu l’endroit tellement ça s’est amélioré», raconte-t-il. «C’est propre et j’apprécie particulièrement les parasols gratuits et les nouveaux accès vers la plage», ajoute-t-il. Avant de conclure: «Nous reviendrons, c’est sûr. Le Maroc avance et cela fait vraiment plaisir.»