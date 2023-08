Un jour, une plage. Ep16. Aïn Diab: fraicheur et nostalgie

En ces temps de chaleur, les Casablancais affluent sur la plage de Aïn Diab en quête de fraîcheur et de divertissement. En famille ou entre amis, ils préfèrent passer leur journée en plein air devant la mer pour profiter d’une ambiance unique à la métropole qui, pour la plupart, rappelle des souvenirs d’enfance.

«Je viens à Aïn Diab depuis tout petit, je venais, avant, avec mes parents, aujourd’hui j’emmène mes enfants. L’ambiance ici est unique, cet endroit a un charme particulier qu’on ne retrouve pas ailleurs», témoigne un père de famille rencontré sur place.

Le son des vagues qui s’écrasent sur le rivage, les rires des enfants, les conversations animées... Sur cette plage célèbre de la capitale économique, des dizaines d’autres groupes sont installés. Ils proviennent des quatre coins de la ville pour se baigner et profiter du soleil dans une ambiance à la fois festive et apaisante.

«Cette plage est spéciale parce qu’elle réunit tous les Casablancais. Elle est au cœur de la ville et on peut s’y rendre à travers différents moyens de transport. La proximité et la sécurité sont garantis, en plus on trouve sur place tout ce qu’on désire: des parasols, des transats, des restaurants... Il suffit de prendre sa serviette et de venir», souligne un autre estivant.

Pour les Casablancais, la journée à Aïn Diab ne se limite pas à nager et à bronzer. En attendant le coucher du soleil, nombreux s’adonnent à des activités au bord de la mer, telles que le foot, le beach tennis, le jogging, les jeux de cartes, la musique et le chant...