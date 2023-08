Un jour, une plage. Ep14. Mehdia, un refuge de l’Atlantique promettant évasion et convivialité

La sécurité, la proximité et l’ambiance conviviale font de la plage de Mehdia un lieu de rencontres et de détente idéal pour profiter du temps chaud cet été. En famille ou entre amis, les étendues de sable doré, l’eau fraîche et l’air pur de cette plage de l’Atlantique garantissent des moments inoubliables.

«J’aime beaucoup l’ambiance populaire de cette plage, on se sent en sécurité. J’y viens souvent avec ma mère et mes enfants quand je rentre au Maroc», témoigne une estivante résidant à Londres, les pieds enfouis dans le sable et les yeux rivés sur la mer.

«Cela fait trois jours de suite qu’on vient de Rabat à Mehdia pour profiter du soleil. La plage est propre et j’espère qu’elle le restera. L’ambiance conviviale et le respect mutuel des visiteurs sont aussi un atout», souligne une jeune homme rencontré sur place.

Cependant, tous les estivants n’ont pas le même sentiment. Un visiteur venu de Meknès, habitué des lieux, exprime sa déception face au manque de propreté et aux comportements peu civilisés de certains visiteurs.

«Il est important de laisser la plage propre et d’adopter des habitudes responsables en se débarrassant correctement des déchets. La plage est un lieu commun, on doit tous pouvoir passer y une bonne journée», souligne-t-il.