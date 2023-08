Un jour, une plage. Ep11. Sidi Mohammed Ben Abdellah, un avant-goût de la beauté sauvage de Mirleft

A 36 km de Sidi Ifni se trouve un archipel de plages à la fois beau et mystérieux. Ici vous êtes à Mirleft, cette cité de pêcheurs devenue un havre de paix des surfeurs du monde entier. La multitude de plages qui s’offre au regard des estivants, une fois arrivés sur place, est l’un des atouts majeurs de cet endroit. Et il y en a pour tous les goûts.

Si à Lagzira le dépaysement est à son apogée avec un climat chaud et brumeux, avec à la clef des découvertes surprenantes, la plage de Sidi Mohammed Ben Abdellah à Mirleft joue la carte de la proximité et de l’accessibilité. Située à l’entrée de la ville, tout le monde peut y piquer une tête. Y compris ceux qui ne sont pas motorisés et dont le budget de vacances est limité.

«Tout est proche: les marchés, les boulangeries... Les tarifs de logement chez l’habitant sont aussi accessibles, à 200 dirhams ont peut disposer d’un hébergement correct» témoigne cet estivant, habitué de Mirleft et venu de Laâyoune.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep7. Entre mer et désert, la Dune Blanche déploie sa beauté authentique

La proximité, l’accessibilité et la propreté sont les maîtres-mots. «C’est une belle plage. Les services touristiques sont corrects. Les autres plages de Mirleft sont à côté. C’est un vrai avantage le fait de pouvoir découvrir plusieurs sites balnéaires durant un seul et même séjour» signale Abdellah Zouheir, Marocain de Hollande portant son fils dans les bras, un grand sourire tracé sur le visage.