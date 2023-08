Un jour, une plage. Ep8. La plage d’Essaouira, le refuge estival des Marrakchis

«L’été à Marrakech est infernal». Cette phrase est une évidence pour les habitants de la ville ocre. Pour parer les fortes chaleurs, les Marrakchis ne sortent qu’en fin de journée, la nuit bien entamée pour se rafraîchir dans un espace vert. Même le plus petit bout de gazon n’est pas épargné. La journée c’est une toute autre histoire. Les nantis et même ceux qui ont un revenu tout juste moyen peuvent s’offrir, de temps à autre, une baignade dans une piscine d’hôtel.

Pour d’autres, il faudra traverser au moins 167 kilomètres pour goûter aux plaisirs de la mer et à sa fraîcheur inégalée. Et ici dans cette plage du centre-ville d’Essaouira, ce n’est pas la fraîcheur qui manque. Certains estivants rencontrés par Le360 étaient habillés en sweetshirt manche longue à capuche. «L’unique inconvénient, c’est que la mer est très froide. On est venus ici en pensant qu’il allait faire beau et qu’on n’allait pas sortir de l’eau, mais il fait trop froid» certains jours, admet Hamza Brighli provenant de Marrakech.

Même son de cloche chez Othman Androus, lui aussi venu de Marrakech pour profiter de ses quelques jours de congés. «La plupart des gens de ma ville occupe cette plage durant l’été car c’est la plus proche. Mais par ailleurs, moi personnellement je préfère Sidi El Kaouki pour ses vagues et la température agréable de l’eau».

Il arrive souvent que les estivants ne se baignent pas dans cette plage, à cause de la température basse de l’eau et des vents forts. «Chaque été je viens ici. La plage est belle et il y a du vent. Parfois c’est un peu compliqué de se baigner» témoigne IIias Mousabab, un habitué de cette plage, venu lui de Rabat.

La propreté remarquable de cette plage, au dire de plusieurs estivants, fait par ailleurs oublier la froideur de l’eau. «Cette plage est propre. Les gens sont respectueux. Il y a beaucoup de touristes locaux... J’aime cet endroit» confie Azzedine Mih de Kelâat Sraghna.

Convivialité. Propreté. Proximité. Ce sont là les trois mots qui reviennent dans la bouche des estivants de la plage d’Essaouira. Le trio de la force.