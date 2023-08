Un jour, une plage. Ep6. Les Sablettes de Mohammedia, une destination incontournable pour cet été

Les vagues caressent délicatement le sable, les rires des enfants résonnent dans l’air et les familles se relaxent sous un soleil généreux. Bienvenue à la plage des Sablettes, à Mohammedia, où l’air salé se mêle à la douceur de vivre des moments rares en famille.

Les familles trouvent leur bonheur dans les nombreuses aires de jeux et les vendeurs ambulants qui proposent des biscuits, des bonbons et des beignets. Les marchands de glaces et de jus de fruits frais complètent l’expérience en proposant des délices qui ravissent les papilles.

«Cette plage est extraordinaire!», déclare ce père, venu profiter de la mer accompagné de ses enfants. Il met particulièrement l’accent sur la sûreté de l’endroit, où les petits peuvent s’amuser librement: «L’endroit est sûr, les enfants s’amusent et se sentent heureux ici.»

Un autre visiteur exprime un souhait partagé par beaucoup: «La plage est notre trésor commun, et nous devons tous en prendre soin. J’invite les autres estivants à laisser la plage propre et à adopter des habitudes responsables en se débarrassant correctement de leurs déchets.»

La sérénité de la plage n’est pas sans quelques bémols. «La plage est calme et sécurisée, tout ce que nous cherchons pour une journée détendue», affirme un jeune homme, «mais le prix du parking, à 10 dirhams l’heure, c’est un peu excessif. Cela peut être un frein pour certains.»