Un jour, une plage. Ep1. Sable fin et ambiance bon enfant: la magie de Sidi Moussa d’Aglou

À seulement 14 kilomètres de Tiznit, la plage Sidi Moussa d’Aglou déroule ses charmes comme un tapis d’accueil pour les amoureux de la mer et les explorateurs de quiétude. Cette oasis de sable fin, baignée par les vagues capricieuses et bercée par la brise marine, invite les estivants à une expérience unique.

«Un paradis pour les enfants, un refuge pour les familles!», clame un habitant de Tiznit. «Les enfants y construisent des châteaux de sable, pendant que les parents se détendent, et les soirées s’embrasent aux sons des guitares et des tambours. La vie y est douce le jour, et l’ambiance particulièrement animée dans la soirée», s’émeut une famille de la région, les pieds dans l’eau et les visages emplis de sourires.

Cette plage n’est pas seulement un régal pour les yeux, elle est également un modèle de propreté et d’excellence environnementale. Pour la 12ème fois de rang, elle a obtenu le très convoité label Pavillon bleu. «On en est à 12 étoiles au palmarès! Oui, pour la douzième fois, Sidi Moussa a hissé fièrement le Pavillon bleu, étendard de sa propreté et de son excellence environnementale. C’est notre fierté!», lance un habitant de Tiznit, admiratif devant tant de beauté (et de propreté) préservée.

Le charme opère, l’unanimité se fait. Un enfant de Salé évoque avec des yeux pétillants «la propreté, l’eau claire, et le plaisir de se baigner sans souci». Un visiteur de Fès, quant à lui, met en avant «la sécurité, la tranquillité et la magie du lieu».

Au-delà de la détente, Sidi Moussa vibre au cœur de l’économie locale de Tiznit. La propreté, les appartements meublés à proximité, tout y contribue et les visiteurs ne tarissent pas d’éloges. C’est un lieu magique où les âmes trouvent réconfort, où les cœurs dansent et chantent, et où l’esprit s’apaise et se ressource. Une ode à la mer, une invitation à la nature, un appel à la vie.