Les brochettes s’invitent au milieu de nombreux estivants à la plage de Rabat

Au milieu d’estivants et alors que soufflait un vent doux, deux jeunes filles assises sur le sable et sous un parasol ont grillé des brochettes de boulfafes (foie entouré de graisse) avant d’inviter une équipe du Le360 à partager leur repas. Yasmine et Nawal ont expliqué avoir ramené de chez elles des morceaux de foie et de graisse qu’elles ont enfilés sur les brochettes avant de les griller sur un Kanoun de charbon ramené de leur domicile. «Nous aimons la mer et la plage, c’est pour cela que nous n’avons pas voulu rater l’occasion de l’Aïd», a souligné Yasmine.

Loin de là, d’autres estivants s’adonnaient à leurs activités favorites à savoir des bains de soleil, la nage ou le football. Les enfants étaient également nombreux en ce jour de fête marqué par une mer non agitée. Plusieurs personnes interrogées ont expliqué avoir fui les foyers en raison des fortes chaleurs.

«Nous sommes venus à la plage pour nous rafraichir après avoir sacrifié le mouton de l’Aïd. Nous venons régulièrement à cette plage, l’une des plus belles de la capitale», ont déclaré deux jeunes hommes avant d’allier plaisir et devoir citoyen. Les deux compères en profitent pour appeler par ailleurs les autorités locales à cesser provisoirement les travaux de restauration de la plage durant l’été. «Il faut cessez les travaux pendant l’été en raison de la forte fréquentation des estivants. Ces travaux perturbent la tranquillité des gens», a regretté Yassine. Il faut signaler qu’en ce jour de l’Aïd, la plage de Rabat a aussi accueilli de nombreux touristes étrangers ainsi que des ressortissants étrangers établis à Rabat, a noté Le360.