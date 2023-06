Aïd Al-Adha: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

À la veille de Aid Al-Adha, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra une montée de trafic importante, particulièrement pendant les plages horaires suivantes :

-Le Mercredi 28 juin 2023 entre 15h et 22h

-Le dimanche 2 juillet 2023, qui coïncidera avec les retours des vacances de Aid Al-Adha, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable surtout en cette période de forte chaleur, ADM recommande aux usagers d’organiser au préalable leurs voyages, et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC, de prendre des pauses toutes les deux heures, de vérifier l’état mécanique du véhicule notamment le contrôle des pneus. ADM recommande aussi de ne pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence, de vérifier le solde restant sur leur Pass Jawaz et de procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute.

L’objectif est d’éviter les files d’attente et les manœuvres dues à la découverte du solde épuisé au moment du passage dans la voie automatique.